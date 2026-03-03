Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter - Son Dakika
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter

Kim Jong Un\'dan İran\'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
03.03.2026 08:30
ABD ve İsrail'in başlattığı İran'ın da misilleme yaparak cevap verdiği savaş giderek şiddetleniyor. ABD ile sık sık gerginlik yaşayan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, "İran talep ederse İsrail'e karşı füzeler tedarik edeceğiz. Onları yok etmek için tek bir füze yeterli" açıklamasını yaptı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı 4. gününde devam ederken İran'ın misilleme saldırılarıyla cevap veriyor.

TAHRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece saatlerinde Tahran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. ABD ordusu ise cumartesi günü başlayan operasyonlardan bu yana İran'da 1250'den fazla hedefi vurduğunu açıkladı.

İran'da hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi. Sahadaki çatışmaların şiddeti artarken, taraflardan gelen açıklamalar tansiyonun düşmediğini gösterdi.

İRAN'DAN RİYAD VE DUBAİ HAMLESİ

İran, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ni iki insansız hava aracıyla hedef aldı. Saldırıya ilişkin hasar ve can kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeyi kamikaze insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu. Sahadan gelen ilk bilgilere göre, hedef alınan noktada 160'tan fazla ABD donanması mensubu bulunduğu, en az 40 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği ve 70'inin yaralandığı iddia edildi. ABD makamları bu iddialara ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapmadı.

ÇATIŞMALAR LÜBNAN'A SIÇRADI

Dün sabah saatlerinde çatışmalar Lübnan sınırına kaydı. İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı ateş başladı. Lübnanlı yetkililer, İsrail saldırılarında en az 52 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bu gelişmeyle birlikte savaşın yalnızca İran ve İsrail arasında kalmadığı, bölgesel aktörlerin de doğrudan çatışma alanına girdiği görüldü.

KUZEY KORE'DEN İRAN'A AÇIK DESTEK

Kriz derinleşirken Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kim, "İran talep ederse, İsrail'e karşı füzeler tedarik edeceğiz. Onları yok etmek için tek bir füze yeterli" ifadelerini kullandı.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter - Son Dakika

08:42
SON DAKİKA: Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.