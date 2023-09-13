Putin, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi

Zırhlı trenle Rusya'ya giden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rus lider Vladimir Putin ile Vostoçni Uzay Üssü'nde görüştü. Putin, "Sizi gördüğüme çok sevindim. Bu önemli olaylar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 75. yıl dönümü, Büyük Kurtuluş Savaşı'nın 70. yıl dönümü, diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümü." dedi.

PUTİN: SİZİ GÖRDÜĞÜME SEVİNDİM

Dünyanın yakından takip ettiği gezi 2 gün önce başladı. Zırhlı treniyle Rusya'ya doğru yola çıkan Kim, burada yetkililer tarafından karşılandı. Bu sabahsa Putin'in kapıda karşıladığı Kim, Vostoçni Uzay Üssü'ne ayak bastı. Ziyaretin Kuzey Kore için önemli bir tarihte gerçekleştiğini belirten Putin, "Sizi gördüğüme çok sevindim. Bu önemli olaylar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 75. yıl dönümü, Büyük Kurtuluş Savaşı'nın 70. yıl dönümü, diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümü." ifadelerini kullandı.

UZAY KOMPLEKSİNİ GEZDİLER

Yeni üssün tesislerini gezen iki lider, "Angara" uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, "Soyuz-2" uzay aracının fırlatma kompleksi ve "Angara" aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini inceledi. Putin ve Kim'in tesislerdeki incelemeleri esnasında Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov ve Uzay Altyapı Operasyon Merkezi Genel Müdürü Nikolay Nesterçuk sunum yaptı. Kim, Vostoçniy Uzay Üssü'nün bulunduğu bölgeye özel tren ile geldi ve üsse arabayla geçti. Uzay üssündeki incelemelerinin ardından iki ülkenin lideri, beraberlerindeki heyetlerin katılımıyla görüşmelere geçti.

ABD'YE MEYDAN OKUMUŞLARDI

Washington'a göre ise ziyaretin amacı, Kuzey Kore'nin Rusya'ya vereceği silah desteği. Daha önce Moskova ve Pyongyang yönetimi bu iddiaları yalanlamıştı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Amerikan yönetiminden gelen uyarılar üzerine, "Komşularımızla ilişkilerimizi yürütürken Washington'ın uyarılarını değil; iki ülke çıkarlarına odaklanırız." açıklamasını yapmıştı. Kuzey Kore liderine eşlik eden isimler arasında Mühimmat Endüstrisi'nden sorumlu isim Jo chun Ryong da var.

ABD'DEN "BEDELİNİ ÖDEYECEK" AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

ABD yönetimi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyareti öncesi "Moskova'ya silah sağlamama" çağrısı yaptı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, "Kuzey Kore'yi, Pyongyang'ın Rusya'ya silah sağlamama veya satmama konusunda kamuoyuna verdiği taahhütlere uymaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.