Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski bir "gerilla" savaşçısı olan Gustavo Petro kazandı - Son Dakika
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Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski bir "gerilla" savaşçısı olan Gustavo Petro kazandı

20.06.2022 09:21

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimini eski bir "gerilla" savaşçısı olan, Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun adayı Gustavo Petro kazandı. Zafer konuşmasında "ulusal diyalog" çağrısında bulunan Petro, "ABD ile görüşmenin zamanı geldi" dedi.

Başkent Bogota'da destekçilerine seslenen Petro, ülkede gerçek bir değişimin kazandığını belirterek, kampanyasına destek olan partililere teşekkür etti.

"KUŞKUSUZ BİR DEĞİŞİMİ YAŞADIK"

Petro, bugünün Kolombiya için tarihi olduğunu vurgulayarak, "Bugün şüphesiz tarihidir, şu anda yazdığımız şey Kolombiya için, Latin Amerika için, dünya için yeni bir tarihtir çünkü burada 11 milyon erkek ve kadın seçmenle birlikte kuşkusuz bir değişimi yaşadık." ifadesini kullandı.

HER KESİMDEN DESTEK BEKLİYOR

Ülkede barış, sosyal adalet ve çevresel adaletin önemine değinen Petro, "Bana ulusal bir anlaşmanın ne için olduğunu sorarlarsa, aile hayatını daha iyi bir yaşam haline getirecek reformlara olanak tanıyan, yaşlıların emekli maaşı alabileceği, gençlerin iyi bir üniversiteye sahip olabileceği büyük ulusal bir uzlaşma sağlamalarını söylerdim." dedi. Petro, rakibi Rodolfo Hernandez'e oy veren 10 milyon seçmene saygı duyduklarını dile getirerek, her kesimden destek görmek istediklerini söyledi.

"ABD İLE GÖRÜŞMENİN ZAMANI GELDİ"

ABD ile ilişkilere değinen Petro, "ABD hükümetiyle görüşmenin zamanı geldi. Kuzey ve Güney Amerika'nın tüm hükümetlerine, enerji dönüşümünü hızlandırmak için oturup konuşmamızı öneriyorum." şeklinde konuştu.

Ülkenin ilk Afrika kökenli başkan yardımcısı Ülkenin ilk Afrika kökenli kadın başkan yardımcılığını kazanan Francia Marquez de konuşmasında, desteğinden ötürü Kolombiyalılara teşekkür etti.

"ONA DESTEĞİMİ SUNUYORUM"

Öte yandan seçimi kaybeden Hernandez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yenilgiyi kabul ederek, "Gustavo'yu zaferinden dolayı tebrik etmek için aradım. Kolombiya'nın bugün oy verdiği değişim vaatlerini yerine getirmesi için ona desteğimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

GUSTAVO PETRO KİMDİR?

Kolombiya'nın kuzeyindeki Cordoba yönetim bölgesine bağlı Cienaga de Oro kasabasında 19 Nisan 1960'da doğan Petro, Javeriana Üniversitesi'nde ekonomi, Louvain Katolik Üniversitesi'nde çevre ve nüfus gelişimi, Salamanca Üniversitesi'nde ise işletme yönetiminde uzmanlık eğitimi aldı. Eski solcu militan Petro, henüz 17 yaşındayken, 1970'lerde kurulan "şehir gerillası hareketi" olarak bilinen 19 Nisan hareketine ya da daha bilinen adıyla M-19'a katıldı. Özellikle 1980-1985 yılları arasında oldukça faal olan örgütün, ülke içerisinde yaptığı kanlı eylemler nedeniyle Petro, bazı kesimlerce tehlikeli olarak yorumlanıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski bir 'gerilla' savaşçısı olan Gustavo Petro kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski bir "gerilla" savaşçısı olan Gustavo Petro kazandı - Son Dakika
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