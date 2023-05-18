Kolombiya'da düşen uçaktaki 4 çocuk, 17 gün boyunca inşa ettikleri geçici sığınak sayesinde hayata tutunmuş - Son Dakika
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Kolombiya'da düşen uçaktaki 4 çocuk, 17 gün boyunca inşa ettikleri geçici sığınak sayesinde hayata tutunmuş

18.05.2023 14:49

Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve dün enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuk sağ bulundu. En küçüğü 11 aylık olan 4 kardeş, ormanda yaptıkları geçici sığınak sayesinde hayata tutunmuş.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Askerlerimizin çetin aramaları sonucu Guaviare'de düşen uçaktaki 4 çocuğu sağ olarak bulduk. Ülke için büyük bir sevinç" ifadesini kullandı. Düşen uçakta "mucize" sonucu hayatta kalan 11 aylık bebeğin de olduğu, kardeşlerin ormanda tespit edildiği belirtildi.

17 GÜNLÜK HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

13 yaşındaki Lesly Bonbaire, 9 yaşındaki Soleiny Ranoque, 4 yaşındaki Tien Ronoque ve 11 aylık bebek Cristian Ranoque'nin düşen uçaktan nasıl sağ çıktığı ve 17 gün boyunca ne şekilde hayatta kaldığına dair detay paylaşılmadı.

Düşen uçaktaki 4 çocuk 17 gün sonra sağ bulundu! Böyle hayata tutunmuşlar

ORMANDA SIĞINAK KURMUŞ

Blu Radio'nun haberinde, kardeşlerden en büyüğü Lesly'nin, küçük kardeşlerini hayatta tutabilmek için ormanda geçici bir sığınak kurduğu bilgisi paylaşıldı.

Düşen uçaktaki 4 çocuk 17 gün sonra sağ bulundu! Böyle hayata tutunmuşlar

4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Ülkenin güneyindeki ormanlarda dün enkazı bulunan küçük uçaktaki diğer 4 kişinin ise cesedi tespit edilmişti. Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçakta 7 kişinin bulunduğu belirtilmişti.

Düşen uçaktaki 4 çocuk 17 gün sonra sağ bulundu! Böyle hayata tutunmuşlar
Düşen uçaktaki 4 çocuk 17 gün sonra sağ bulundu! Böyle hayata tutunmuşlar
Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Kolombiya'da düşen uçaktaki 4 çocuk, 17 gün boyunca inşa ettikleri geçici sığınak sayesinde hayata tutunmuş - Son Dakika


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