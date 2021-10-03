İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Milano Linate Havaalanı'ndan Sardinya Adası'ndaki Olbia kentine gitmek üzere havalanan küçük özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen sebeple düştü.
Uçağın, Milano'nun San Donato muhitinde inşaat halinde otopark olarak kullanılan binanın üzerine düştüğü, olayda uçakta bulunan biri çocuk 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Uçağın düştüğü bölgede yaşayanların güçlü bir patlama hissettiği, olay yerine itfaiye ekiplerinin gittiği belirtildi. Görgü tanıkları, alevler ve dumanların havaya uçtuğunu ve cadde boyunca park halindeki çok sayıda aracın alev aldığını söyledi.
İşte olay yerinden görüntüler:
Son Dakika › Dünya › Korkunç kaza! İtalya'da özel uçak, inşaat halindeki bir binanın üzerine düştü: 1'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya