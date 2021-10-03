Korkunç kaza! İtalya'da özel uçak, inşaat halindeki bir binanın üzerine düştü: 1'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Milano Linate Havaalanı'ndan Sardinya Adası'ndaki Olbia kentine gitmek üzere havalanan küçük özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen sebeple düştü.

8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Uçağın, Milano'nun San Donato muhitinde inşaat halinde otopark olarak kullanılan binanın üzerine düştüğü, olayda uçakta bulunan biri çocuk 8 kişinin öldüğü bildirildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Uçağın düştüğü bölgede yaşayanların güçlü bir patlama hissettiği, olay yerine itfaiye ekiplerinin gittiği belirtildi. Görgü tanıkları, alevler ve dumanların havaya uçtuğunu ve cadde boyunca park halindeki çok sayıda aracın alev aldığını söyledi.

İşte olay yerinden görüntüler:



