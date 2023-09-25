Kosova'ya saldırı düzenleyen Sırp gruptan ele geçirilen cephanelik şaşkına çevirdi - Son Dakika

Kosova'ya saldırı düzenleyen Sırp gruptan ele geçirilen cephanelik şaşkına çevirdi

Son Güncelleme: 25.09.2023 22:21

Kosova'da, 1 polisin hayatını kaybettiği ve silahlı Sırp grubuna mensup 4 kişinin de öldürüldüğü çatışmalar sonrasında Kosova polisi bölgede operasyon başlattı. Bir manastıra düzenlenen baskında Sırp gruba ait çeşitli kalibrelerde silahlar, roketatarlar, patlayıcılar, fünyeler, 1 ağır zırhlı araç, 24 otomobil, 2 adet 4x4 motosiklet, 150 patlayıcı, 3 dron, 30 AK47 silah, 6 makineli tüfek, 29 havan topu ve çeşitli ekipman ele geçirildi. Kosova polisi ele geçirilen mühimmat ve ekipmanları kamuoyuyla paylaştı.

Kosova polisi, dün ülkenin kuzeyindeki Banjska'da silahlı Sırp grupla gün boyu devam eden çatışmalarda ele geçirdiği ağır silah, araç ve mühimmatları sergiledi.

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'daki polis kampında düzenlenen basın toplantısında, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile Kosova Polisi Genel Müdürü Gazmend Hoxha açıklamalarda bulundu. Sveçla, dün Banjska'da yaşananların, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Sırbistan'ın devlet kurumları tarafından organize edilen, finanse edilen ve her şekilde desteklenen gruplarla ilgili olduğunu söyledi.

Adeta savaşa gelmişler! Kosova'ya saldırı düzenleyen Sırplardan çıkanlar bir orduya yeter

SIRBİSTAN'A AĞIR SUÇLAMA

Kosova'ya yönelik çok ciddi bir eylemin önlendiğini ve Sırbistan'dan saldırganları Kosova makamlarına teslim etmesini talep eden Sveçla, "Şu ana kadar edinilen bilgilere göre 6 yaralı terörist (Sırbistan'daki) Novi Pazar Hastanesinde tedavi görüyor ve Sırbistan'dan bu terörist eylemleri nedeniyle adalete hesap vermeleri için onları Kosova makamlarına teslim etmesini istiyoruz. Aynı şekilde bu grubun Sırbistan'a kaçmayı başaran herhangi bir üyesini de Sırbistan'dan teslim etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Adeta savaşa gelmişler! Kosova'ya saldırı düzenleyen Sırplardan çıkanlar bir orduya yeter

SIRBİSTAN İÇİN ÜRETİLEN SİLAHLAR DA BULUNDU

Silahların miktarına bakıldığında, Sırbistan'ın Kosova'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik olaylara yüzlerce insanı dahil etme planının başarısız olduğunu vurgulayan Sveçla, el konulan silahlar arasında Sırbistan için 2021'de üretilmiş askeri silahların da bulunduğunu vurguladı.

Adeta savaşa gelmişler! Kosova'ya saldırı düzenleyen Sırplardan çıkanlar bir orduya yeter

1999'DAN BU YANA EN BÜYÜK POLİS EYLEMİ

Sveçla, edinilen bilgiye göre, polise saldıran grup üyelerinden bazılarının, Kosova'nın bu yıl terör örgütü olarak ilan ettiği "Kuzey Tugayı" ve "Sivil Savunma" mensupları olduğunu belirtti. Sveçla ayrıca, polisin el koyduğu malzemeler arasında ABD tarafından kara listeye alınan, Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi'nin Genel Başkan Yardımcısı Milan Radojicic'e ait belgelerin de bulunduğunu söyledi. Genel Müdür Hoxha ise dünkü operasyonun, Kosova Savaşı'nın yaşandığı 1999 yılından beri ülkede yaşanmış en büyük polis eylemi olduğunu belirtti.

Adeta savaşa gelmişler! Kosova'ya saldırı düzenleyen Sırplardan çıkanlar bir orduya yeter

ARALARINDA ARAÇLARIN DA OLDUĞU CEPHANELİK BULUNDU

Polisin operasyonlarının halen devam ettiğini vurgulayan Hoxha, şu ana kadar Banjska'daki manastırın içinde ve çevresinde çeşitli kalibrelerde silahlar, roketatarlar, patlayıcılar, fünyeler, 1 ağır zırhlı araç, 24 otomobil, 2 4x4 motosiklet, 150 patlayıcı, 3 dron, 30 AK47 silah, 6 makineli tüfek, 29 havan topu, 100'ün üzerinde askeri üniformanın yanı sıra kazma, kürek, el testeresi gibi iş aletleri ile ilaç ve uzun süre yetecek yiyeceklerin bulunduğunu ifade etti.

Adeta savaşa gelmişler! Kosova'ya saldırı düzenleyen Sırplardan çıkanlar bir orduya yeter

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

Kosova polisine saldıran gruptan dördüncü kişinin de öldüğünü doğrulayan Hoxha, ölü sayısının artabileceğini belirtti. Sveçla ile Hoxha'nın açıklamaları ardından, Kosova polisi tarafından ele geçirilen ağır silah, araç ve mühimmatlar basın mensuplarına gösterildi.

Adeta savaşa gelmişler! Kosova'ya saldırı düzenleyen Sırplardan çıkanlar bir orduya yeter

BÖLGEDE OPERASYON SÜRÜYOR

Öte yandan, dün gün boyu çatışmaların yaşandığı Banjska köyüne, köy halkı dışındakilerin giriş çıkışına izin verilmiyor. Kosova polisi köye çıkan tüm yollarda nöbet tutuyor ve bölgede güvenlik güçlerinin operasyonu sürüyor. Ayrıca, Kosova ile Sırbistan arasındaki Jarinje ve Bernjak kara sınırları halen geçişlere kapalı tutuluyor.

Adeta savaşa gelmişler! Kosova'ya saldırı düzenleyen Sırplardan çıkanlar bir orduya yeter

NE OLMUŞTU?

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da 24 Eylül sabahı yolu kapatan silahlı Sırpların, polise ateş açması sonucu 1 polis ölmüş, 1 polis yaralanmıştı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Adeta savaşa gelmişler! Kosova'ya saldırı düzenleyen Sırplardan çıkanlar bir orduya yeter

1 KOSOVA POLİSİ ÖLMÜŞ, EN AZ 3 SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Banjska'da bulunan Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü. Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da gerçekleşen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.

Kaynak: AA

Kosova, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kosova'ya saldırı düzenleyen Sırp gruptan ele geçirilen cephanelik şaşkına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kosova'ya saldırı düzenleyen Sırp gruptan ele geçirilen cephanelik şaşkına çevirdi - Son Dakika
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