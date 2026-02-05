Kral Charles, Prens Andrew'un Epstein Skandalı Nedeniyle Yuhalandı - Son Dakika
Dünya

Kral Charles, Prens Andrew'un Epstein Skandalı Nedeniyle Yuhalandı

Kral Charles, Prens Andrew\'un Epstein Skandalı Nedeniyle Yuhalandı
05.02.2026 17:50  Güncelleme: 17:53
Kral Charles, Prens Andrew\'un Epstein Skandalı Nedeniyle Yuhalandı
Kral Charles, halkla bir araya geldiği sırada, kardeşi Prens Andrew'un Jeffrey Epstein skandalı nedeniyle yuhalandığı anlar yaşandı. Bir kişi yüksek sesle, "Aileniz Epstein soruşturmasına yardım edecek mi?" diye sordu. Kral Charles ve Kraliçe Camilla, hafif yağmura rağmen kalabalıkla sohbet etmeye devam etti.

Kral Charles'ın, kamuoyuyla bir araya geldiği sırada, kardeşi Prens Andrew'un Jeffrey Epstein skandalı nedeniyle yuhalandığı anlar kameralara yansıdı.

Kral, Essex'in Dedham kasabasında halkla tokalaşırken kalabalığın arasından bir kişi yüksek sesle, "Aileniz Epstein soruşturmasına yardım edecek mi?" diye bağırdı. Soruyu yönelten kişinin bir gazeteci olduğu tahmin ediliyor.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, hafif yağmura rağmen metal bariyerlerin arkasında toplanan kalabalıkla sohbet etmek için yürüyüşlerini sürdürdü. Yuhalama, kalabalığın birkaç sıra gerisinde duran kişi tarafından yapıldı.

Halk buluşmasının ilerleyen dakikalarında Kral ve Kraliçe, sokakta kendileri için şarkı söyleyen bir okul korosunu dinledi. Ardından Essex Rose Çay Evi'ni kısa süreliğine ziyaret eden Kral Charles, burada bir plaket açtı ve pasta kesti.

Günün erken saatlerinde ise Kraliçe Camilla, Kral'a yerel Sun Inn pub'ında eşlik etti ve ravioli makarnası kesmeyi denedi.

77 yaşındaki Kral Charles, Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle kardeşi Prens Andrew'un tüm kraliyet unvanlarını elinden almış ve onu Royal Lodge'dan çıkarmıştı. Ancak skandal, üç milyon yeni belgenin yayımlanmasıyla yeniden gündeme geldi.

Buckingham Sarayı konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, saray kaynakları Daily Mail'e yaptıkları açıklamada, "Tanıklık vermek artık Andrew'un kendisi ve vicdanıyla ilgili bir mesele" dedi. Aynı kaynaklar, soruşturmaya yardımcı olabilecek bilgiye sahip kişilerin, her türlü incelemeye katılmaları gerektiğini de vurguladı.

Andrew Mountbatten-Windsor, Epstein ile ilişkisi konusunda bugüne kadar herhangi bir suistimali kesin bir dille reddetti. Ancak Kral'ın, ortaya çıkan yeni iddialar nedeniyle giderek daha fazla endişe duyması üzerine Andrew'un Royal Lodge'dan planlanandan daha erken çıkarıldığı belirtiliyor.

Geçen cuma yayımlanan yeni belgeler, Prens Andrew'un, çocuk istismarı suçundan hüküm giymiş Epstein'ın ev hapsinden çıkarılmasının hemen ertesi günü onu tebrik ettiğini ortaya koydu. Andrew'un, Epstein'ın denetimli serbestliğinin sona ermesinin ardından 2020 yılında gönderdiği bir e-postada bunu "gerçekten çok iyi bir haber" olarak nitelendirdiği görüldü.

Epstein, iki yıl önce 18 yaşından küçük bir çocuktan fuhuş talep etmekten suçlu bulunmuş ve 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu hafta yayımlanan başka belgelerde ise Andrew'un Epstein'a hitaben yazdığı, kendisini onun "evcil hayvanı" olarak tanımladığı ürpertici bir e-posta da gün yüzüne çıktı.

Öte yandan Thames Valley Polisi, ikinci bir Epstein mağdurunun "Andrew ile cinsel ilişki yaşaması için Birleşik Krallık'a getirildiği" iddialarını soruşturduğunu doğruladı. Kadın, 2010 yılında Epstein tarafından Royal Lodge'a gönderildiğini öne sürdü.

O dönem 20'li yaşlarında olan kadın, 30 odalı malikânede Prens Andrew ile bir gece geçirdiğini, ertesi gün ise Buckingham Sarayı'nda çay içmeye götürüldüğünü iddia etti. Bu iddialar, bir Epstein mağdurunun ilk kez bir kraliyet mülkünde cinsel ilişki yaşandığını öne sürmesi açısından dikkat çekiyor.

Polis, "2010 yılında Windsor'daki bir adrese cinsel amaçlarla götürüldüğü iddia edilen bir kadınla ilgili haberlerin farkındayız" açıklamasında bulundu.

Prens Andrew'un, pazartesi gecesi Royal Lodge'dan sessizce çıkarıldığı belirtildi. 31 odalı görkemli evden gece yarısı ayrılması, Epstein dosyalarındaki ağır iddiaların yayımlanmasının hemen ardından gerçekleşti.

Andrew'un şu anda Sandringham'daki Wood Farm kulübesinde geçici olarak kaldığı, nisan ayından itibaren ise kalıcı evi olacak Marsh Farm'a taşınmasının planlandığı bildirildi.

Ancak kaynaklara göre Kral Charles, Andrew'un geçici evinde "rahatlayıp bir daha ayrılmamasından" endişe duyduğu için son derece rahatsız durumda.

The Sun'ın haberine göre, gözden düşmüş eski prens, Sandringham'a gelir gelmez kraliyet çalışanları arasında huzursuzluğa neden oldu. Norfolk'taki kraliyet arazisinde çok sayıda personelin, Andrew'a hizmet etmeyi reddettiği bildirildi.

Bir kaynak, "Çalışanlara, kendilerini rahatsız hissederlerse Andrew'a hizmet etmek zorunda olmadıkları söylendi" dedi. "Şimdiden 'hayır' diyenlerin listesi oldukça kabarık. Andrew artık tamamen dışlanmış bir figür ve bu durum büyük bir huzursuzluk yaratıyor."

Kaynaklar ayrıca, Marsh Farm tamamlanana kadar Wood Farm'da kalan Andrew'un oraya yerleşip kalıcı hâle gelmesinden korkulduğunu ifade etti.

Gözden düşmüş eski York Dükü, geçici konutuna yerleştiğinden bu yana hiç görüntülenmedi.

Dünya

