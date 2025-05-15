Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok - Son Dakika
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Dünya

Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok

Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul\'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok

Dünyanın gözü İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak Rusya-Ukrayna müzakerelerine çevrilmişken Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada "Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok. İstanbul'da görüşmelerin nasıl geçeceğini bilmiyoruz, Putin'in ziyaretine ilişkin hazırlık yok" ifadeleri yer aldı.

15.05.2025 14:25  Güncelleme: 14:54
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Dünya nefesini tuttu, gözler İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşecek olan müzakerelere çevrilmiş durumda.

"İSTANBUL'DA GÖRÜŞMELERİN NASIL GEÇECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

Kremlin'den gelen ilk açıklamalar barış görüşmelerinde kriz yaşandığını gözler önüne serdi. Yapılan açıklamada "Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok. İstanbul'da görüşmelerin nasıl geçeceğini bilmiyoruz, Putin'in ziyaretine ilişkin hazırlık yok" ifadeleri yer aldı.

ZELENSKİ ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ SONRASI İSTANBUL'A GEÇECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'daki zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüşmek için Ankara'ya geldi. Ukrayna heyeti ve Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmenin ardından İstanbul'a gitmesi bekleniyor.

BAKAN FİDAN: ANKARA, ANTALYA VE İSTANBUL'DA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ VAR

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Antalya'daki NATO zirvesinde yöneltilen "İstanbul'daki barış görüşmelerine dair son durum nedir?" sorusuna "Her iki tarafta prensipte ateşkese hazır olduklarını açıklamış durumda, ancak istekleri farklı. Biz de tam bu nedenle müzakerenin ihtiyaç duyulan bir alan olduğunu düşünüyoruz. Bunun için ABD Özel Temsilcisi arabuluculuğunda başlayan Ukrayna-Rusya müzakereleri belli bir aşamaya gelmiş durumda. Amacımız barışa ulaşmak olduğunda her iki tarafında belli tavizler vererek ortak noktada buluşulmalı. Ankara, Antalya ve İstanbul'da yürütülen yoğun bir diplomasi trafiği var" yanıtını verdi.

RUSYA'DAN ZELENSKI'YE HAKARET: SOYTARI, EZİK

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerini sekteye uğratabilecek açıklamalar ise Kremlin'den geldi. Rusya, Türkiye'de gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeler öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye "soytarı" ve "ezik" dedi.

Zelenski'nin Rus heyetini "adeta bir aldatmaca" sözleriyle tarif etmesinin ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Aldatmaca kelimesini kim söylüyor? Bir soytarı mı? Bir ezik mi? Hiçbir şekilde hiçbir eğitimi olmayan biri..." ifadelerini kullandı. Öte yandan Lavrov da barış görüşmelerine katılan Rus heyetini eleştiren Zelenski'ye "Zavallı adam" dedi.

"PUTİN İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMELERE KATILMAYACAK"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimalinin bulunmadığını söyledi. Peskov, CNN'e açıklamada bulundu. Putin'in İstanbul'da Ukrayna ile gerçekleşmesi beklenen müzakerelere katılma ihtimalinin bulunup bulunmadığına yönelik soruyu Peskov, "Hayır" diye yanıtladı.

RUS HEYETİNE MEDINSKIY BAŞKANLIK EDECEK

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da müzakerelerin, Türk tarafının girişimiyle günün ikinci yarısına ertelendiğini söyledi. Rus heyetinin, İstanbul'a ulaştığı ve müzakerelerin öğleden sonra yapılmasının beklendiği açıklanmıştı. Putin, dün, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onaylamıştı. Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

2022'DEKİ GÖRÜŞMELERDE DE BAŞKANLIK YAPMIŞTI

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak. Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor. Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.

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Son Dakika Dünya Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • muzaffer doğan:
    konum atın çabuk gelsinler 19 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Erdoğanninqyarladiif toplantı ne beklediniz akkoyunlar 3 4 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Ukrayna heyeti ortalıkta yok derken, Rus ajanları Ukrayna heyetini kaçırdımı yoksa? 5 0 Yanıtla
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