Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan bütün şehri birbirine kattı

Los Angeles'ta polis, cuma günü şehir merkezindeki Skid Row bölgesi yakınlarındaki bir binaya baskın düzenledi. İddiaya göre şüphelinin 8'inci cadde ve Broadway yakınlarında kaldırımda rastgele bir adama doğru yürüdüğü ve adamı çok yakın mesafeden kafasından vurmaya çalıştığı 16:10 civarında patlak verdi.

TETİĞİ ÇEKTİ AMA SİLAH ATEŞLENMEDİ

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şüphelinin silahı adamın yüzüne dayadığını ve tetiği çektiğini ancak 'şans eseri silahın ateşlenmediğini' söyledi.

BİR AİLEYE ATEŞ AÇTI

Şüpheli oradan, Broadway'in 700 bloğunda 14 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere üç aile üyesinin bulunduğu bir iş yerine girdi. Silahını gruba doğrulttu ve ateş açtı, kurşun gencin kafasının yan tarafını sıyırarak geçti.

KADINI REHİN ALDI

Silahlı adam daha sonra, bir kadını kaçırmaya çalıştığı 6th and Spring bölgesine doğru devam etti, burada araba bulamayınca 7th and Spring'e kaçtı ve burada bisiklet süren bir adamla mücadele etti. Polis, tartışma sırasında bisikletçinin zanlının kemerine uzandığını anlattığını, dolayısıyla o sırada şüphelinin hala silahlı olduğunu açıkladı.

Polisler, bir apartman kompleksine girerek bir kişiyi rehin alan şüpheliyi kovalamaya başladı. SWAT ve K9 birimleri çağrıldı ve polis binanın içinde güvenlik kamerası görüntüleri buldu. Görüntülerde zanlının elinde bir silahla, koridordaki bir kadını kendisiyle gelmeye zorladığı görüldü. LAPD, "O noktada bir rehine durumumuz olduğunu biliyorduk" dedi.

KARŞI BİNADAN VİDEOYA ALDILAR

Polis, ekiplerin bir pencereden şüphelinin rehinenin kafasına silah dayadığını görebildiğini söyledi. Karşı binadan bir görgü tanığı tarafından çekilen cep telefonu görüntüleri, korkunç olayı saniye saniye yakaladı.

ÖZEL TİM BASKIN DÜZENLEDİ

Videoda beyaz tişörtlü bir adam, büyük apartman pencerelerinin önünde rehinenin kafasına silah doğrultmuş halde görünüyor. Koyu renk giysili rehine, adam ayaktayken yere diz çöküyor. Silahlı adam daha sonra kadını pencereden odanın başka bir yerine sürüklüyor. Saldırgan, yüksek bir flaş patlaması duyulmadan önce dairenin etrafında dolaşırken görülüyor. Şüpheli daha sonra rehinesini alarak dairenin içinden koştu ve onu girişten en uzak odaya çekerek karanlıkta gözden kayboldu. En az beş SWAT timi görevlisi, silahlarını doğrultarak daireyi bastı ve birkaç el silah sesi duyuldu.

POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

LAPD, "Şiddet eylemlerine inanılmaz meyilli olan şüphelinin rehineyi öldüreceğinden korkan SWAT daireye girdi" dedi. Polis, zanlının polis tarafından vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi. 14 yaşındaki çocuk tedavi için hastaneye götürüldü, hayati bir durum olmadığı açıklandı. Durumu henüz bilinmeyen rehine de hastaneye kaldırıldı.

Polis, zanlının silahının olay yerinde ele geçirildiğini bildirdi. Ne şüpheli ne de kurbanların kimlikleri kamuoyuna açıklandı.