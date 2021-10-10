Üye Girişi
Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan bütün şehri birbirine kattı - Son Dakika

Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan bütün şehri birbirine kattı

10.10.2021 12:07

ABD'de polislerin peşine düştüğü saldırgan, önce birini kafasından vurmaya çalıştı, sonra iş yerinde bir aileye kurşun yağdırdı. Cadde üzerinde park halindeki arabayı çalmaya çalışan saldırgan daha sonra apartmana girip bir kadını rehin aldı. Özel timlerin devreye girmesiyle eve operasyon düzenlendi. Saldırgan öldürülerek etkisiz hale getirildi. O anlar karşı binadakiler tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Los Angeles'ta polis, cuma günü şehir merkezindeki Skid Row bölgesi yakınlarındaki bir binaya baskın düzenledi. İddiaya göre şüphelinin 8'inci cadde ve Broadway yakınlarında kaldırımda rastgele bir adama doğru yürüdüğü ve adamı çok yakın mesafeden kafasından vurmaya çalıştığı 16:10 civarında patlak verdi.

TETİĞİ ÇEKTİ AMA SİLAH ATEŞLENMEDİ

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şüphelinin silahı adamın yüzüne dayadığını ve tetiği çektiğini ancak 'şans eseri silahın ateşlenmediğini' söyledi.

BİR AİLEYE ATEŞ AÇTI

Şüpheli oradan, Broadway'in 700 bloğunda 14 yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere üç aile üyesinin bulunduğu bir iş yerine girdi. Silahını gruba doğrulttu ve ateş açtı, kurşun gencin kafasının yan tarafını sıyırarak geçti.

KADINI REHİN ALDI

Silahlı adam daha sonra, bir kadını kaçırmaya çalıştığı 6th and Spring bölgesine doğru devam etti, burada araba bulamayınca 7th and Spring'e kaçtı ve burada bisiklet süren bir adamla mücadele etti. Polis, tartışma sırasında bisikletçinin zanlının kemerine uzandığını anlattığını, dolayısıyla o sırada şüphelinin hala silahlı olduğunu açıkladı.

Polisler, bir apartman kompleksine girerek bir kişiyi rehin alan şüpheliyi kovalamaya başladı. SWAT ve K9 birimleri çağrıldı ve polis binanın içinde güvenlik kamerası görüntüleri buldu. Görüntülerde zanlının elinde bir silahla, koridordaki bir kadını kendisiyle gelmeye zorladığı görüldü. LAPD, "O noktada bir rehine durumumuz olduğunu biliyorduk" dedi.

KARŞI BİNADAN VİDEOYA ALDILAR

Polis, ekiplerin bir pencereden şüphelinin rehinenin kafasına silah dayadığını görebildiğini söyledi. Karşı binadan bir görgü tanığı tarafından çekilen cep telefonu görüntüleri, korkunç olayı saniye saniye yakaladı.

ÖZEL TİM BASKIN DÜZENLEDİ

Videoda beyaz tişörtlü bir adam, büyük apartman pencerelerinin önünde rehinenin kafasına silah doğrultmuş halde görünüyor. Koyu renk giysili rehine, adam ayaktayken yere diz çöküyor. Silahlı adam daha sonra kadını pencereden odanın başka bir yerine sürüklüyor. Saldırgan, yüksek bir flaş patlaması duyulmadan önce dairenin etrafında dolaşırken görülüyor. Şüpheli daha sonra rehinesini alarak dairenin içinden koştu ve onu girişten en uzak odaya çekerek karanlıkta gözden kayboldu. En az beş SWAT timi görevlisi, silahlarını doğrultarak daireyi bastı ve birkaç el silah sesi duyuldu.

POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

LAPD, "Şiddet eylemlerine inanılmaz meyilli olan şüphelinin rehineyi öldüreceğinden korkan SWAT daireye girdi" dedi. Polis, zanlının polis tarafından vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi. 14 yaşındaki çocuk tedavi için hastaneye götürüldü, hayati bir durum olmadığı açıklandı. Durumu henüz bilinmeyen rehine de hastaneye kaldırıldı.

Polis, zanlının silahının olay yerinde ele geçirildiğini bildirdi. Ne şüpheli ne de kurbanların kimlikleri kamuoyuna açıklandı.

Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan bütün şehri birbirine kattı

Broadway, Silah, Polis, Cuma, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan bütün şehri birbirine kattı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kangal köpeklerine talep yağıyor! Yurt dışına 50 bin dolardan, yurt içine 300 bin liradan satılıyor 13:21 Kangal köpeklerine talep yağıyor! Yurt dışına 50 bin dolardan, yurt içine 300 bin liradan satılıyor Tüm ülke kırmızı battaniyeli kızı arıyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri alarma geçirdi 12:37 Tüm ülke kırmızı battaniyeli kızı arıyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri alarma geçirdi Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi 12:34 Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi
Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti 12:31 Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti Dünyada sadece 3 tane var! Babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor 11:32 Dünyada sadece 3 tane var! Babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı 11:07 Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı
İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi 11:02 İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı 10:35 İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı

Son Dakika Haberleri
13:22 Cristiano Ronaldo'nun durmaya hiç niyeti yok! Oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak
13:21 Kangal köpeklerine talep yağıyor! Yurt dışına 50 bin dolardan, yurt içine 300 bin liradan satılıyor
12:36 Tüm ülke kırmızı battaniyeli kızı arıyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri alarma geçirdi
12:35 Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var
12:33 Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi
12:31 e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek
12:31 Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti
12:08 İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz hiç bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için artık kazanmak da yetmiyor
12:07 Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan bütün şehri birbirine kattı
12:06 İki doz BioNTech aşısı olanları rahatlatacak araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor
Cristiano Ronaldo'nun durmaya hiç niyeti yok! Oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak Cristiano Ronaldo'nun durmaya hiç niyeti yok! Oynamaya devam ettikçe her rekoru kıracak         
13:23
Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin         
12:38
Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var         
12:35
e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek         
12:32
İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz hiç bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için artık kazanmak da yetmiyor İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz hiç bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için artık kazanmak da yetmiyor         
12:09
Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi         
11:12
Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti         
11:06
Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor         
11:01
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı         
10:13
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
Norveç maçında sakatlanan Serdar Aziz'in gözünün son hali korkuttu Norveç maçında sakatlanan Serdar Aziz'in gözünün son hali korkuttu         
00:55
Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi         
21:14
Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı         
19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 13:32:11. #1.11#
SON DAKİKA: Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan bütün şehri birbirine kattı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement