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Kuzey Kore'den yeni tip Hwasong-8 adı verilen hipersonik füze denemesi - Son Dakika
BBC

Kuzey Kore'den yeni tip Hwasong-8 adı verilen hipersonik füze denemesi

29.09.2021 09:53

Kuzey Kore, Hwasong-8 adı verilen yeni bir hipersonik füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Yeni füze, ülkenin gelecek 5 yıl için yaptığı askeri gelişim planının en önemli 5 silahından biri olarak gösterilirken, Kuzey Kore silahı nükleer özelliklere sahip olduğu için "stratejik silah" olarak belirtildi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, dün yapılan hipersonik füze denemesiyle ilgili olarak "Bu silah sisteminin gelişimi, ülkenin kendini savunabilme becerilerini her açıdan arttırdı" ifadelerini kullanırken bu son füze denemesi, bir ay içinde Pyongyang'ın yaptığı üçüncü füze denemesi oldu.

Ülke daha önce yeni tip güdümlü füze ve trenden atılan balistik füze sistemini denemişti.

HİPERSONİK FÜZE NEDİR?

Hipersonik füzeler, normal füzelere kıyasla çok daha hızlı ve çevikler. AFP haber ajansına göre bu da füze savunma sistemlerinin, bu tip füzeleri engellemelerini zorlaştırıyor. KCNA, denemeyle "füzenin navigasyonel kontrolü ve sabitliğinin onaylanmış olduğunu" söyledi.

Düşünce kuruluşu Carnegie Endowment Uluslararası Barış biriminde görevli araştırmacı Ankit Panda, şu aşamada füzenin 'net becerilerini' değerlendirmenin zor olduğunu söyledi ama "muhtemelen geleneksel balistik füzelere karşı tasarlanan füze savunma sistemlerini oldukça zorlayacaktır" dedi.

Dünya diken üstünde! Kuzey Kore'den yeni tip hipersonik füze denemesi

İLK KEZ YAKIT AMPULÜ DEVREYE SOKULDU

Yeni silahla beraber Kuzey Kore, füzeler için ilk defa yakıt ampulünü de devreye sokmuş oldu. Panda bunun çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Korea Times gazetesine göre füze ampulü, "füze atışına hazırlık için gereken süreyi azaltıyor ve silahı, fırlatmadan önce yakın enjeksiyonu gerektiren geleneksel füzelere kıyasla, en az katı yakıt füzeleri kadar hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale getiriyor.

Panda, "Bu da, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze gücünü kriz durumunda daha hızlı reaksiyon gösterecek hale getiriyor ve alanda yakıt doldurma ihtiyacını ortadan kaldırıyor" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ocak ayı başındaki bir toplantıda bilim insanlarının "süzülen hipersonik savaş başlıklarının gelişimi için araştırmaları tamamladıklarını" söylemişti. Salı günkü test, yeni sistemin ilk denemesi oldu.

Panda, Kim Jong-un Ocak ayında bu gelişimin işaretlerini vermesine rağmen, bu denemenin füzelerle ilgili hırslarına hız kazandırdığı anlamına geldiğini de ifade etti.

KUZEY KORE'NİN NÜKLEER PROGRAMI HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Kuzey Kore'nin son denemesi bu ay içinde gerçekleştirilen üçüncü deneme oldu. Bu da, Pyongyang'ın silah sistemini güçlendirdiğine işaret ediyor. Bir gün önceki test atışından sonra Kuzey Kore'nin BM Büyükelçisi, "ülkenin, kendini savunabilmesi ve güvenliğin, huzurun sağlanabilmesi için ulusal savunma sistemi oluşturduğunu" söyledi.

Kuzey Kore, sıklıkla Güney Kore'yi askeri faaliyetleri konusunda iki yüzlü davranmakla suçluyor. Güney Kore de kısa bir süre önce denizaltından balistik füze fırlatan sistemini test etmişti. Bu denemenin Kuzey Kore'nin 'provokasyonlarına' karşı caydırıcı etki olarak gerekli olduğu belirtilmişti.

Kuzey Kore'ye nükleer silah gelişimini durdurmaları çağrısı yapan ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin Pyongyang ile ilişkisi gerilimli.

Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları nedeniyle 35 yıl sömürgesi olduğu Japonya ile de ilişkileri de iyi değil.

Pyonyang ise bu test atışlarıyla tüm uyarılara rağmen, kendilerini savunma amacıyla ihtiyaç duyduklarını söyledikleri yeni silah sistemleri geliştirmeye devam edeceğini kanıtlamış oluyor.

Kuzey Kore'den yeni tip Hwasong-8 adı verilen hipersonik füze denemesi

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Son Dakika Dünya Kuzey Kore'den yeni tip Hwasong-8 adı verilen hipersonik füze denemesi - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Kuzey Kore'den yeni tip Hwasong-8 adı verilen hipersonik füze denemesi - Son Dakika
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