Kuzey Kore, geniş çaplı bir tatbikatla ortak tatbikat yapan Güney Kore ve ABD'nin gözdağı verdi - Son Dakika
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Kuzey Kore, geniş çaplı bir tatbikatla ortak tatbikat yapan Güney Kore ve ABD'nin gözdağı verdi

Kuzey Kore, geniş çaplı bir tatbikatla ortak tatbikat yapan Güney Kore ve ABD\'nin gözdağı verdi

Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na tepki olarak Kuzey Kore, Devlet Başkanı Kim Jong-un'un liderliğinde geniş çaplı bir füze ve topçu bombardıman tatbikatı gerçekleştirdi. Kore Halk Ordusu, Güney Kore'nin başkentine saldırabilecek birimlerle sınırda canlı ateşli topçu tatbikatı yaptı.

08.03.2024 15:02
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Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak olarak yaptığı Özgürlük Kalkanı Tatbikatına tepki gösteren Kuzey Kore, Devlet Başkanı Kim Jong-un'un katıldığı geniş çaplıfüze ve topçu bombardıman tatbikatı yaparak askeri gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kore Halk Ordusu, Güney Kore'nin başkentine saldırabilen birimlerle sınırda canlı ateşli topçu tatbikatı gerçekleştirdi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı Pyongyang'ın Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından bildirildiğine göre Kim, askerlerini "gerçek savaş" için hazırlamaları ve savaşa hazırlık düzeyini artırmaları konusunda uyardı.

Kuzey Kore, perşembe günü "düşmanın başkenti" olarak anılan Seul'e ateş menzili içinde büyük kalibreli silahlar sergiledi.

Seul'un askeri yetkilileri, Kuzey Kore'nin yerel saatle 11.00 ile 17.00 arasında Sarı Deniz'e roket atarlar ve kendi hareketli topçu mermileri attığını doğruladı.

Aynı zamanda, Seul "kesin bir savunma pozisyonunu" sürdürürken Kuzey Kore'nin "provokasyonlarının" yakından izlendiğini ekledi.

Seul'un Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore bir provokasyon yaparsa, 'hemen, güçlü bir şekilde ve sonuna kadar' prensibine göre ezici ve kesin bir şekilde cezalandıracağız," dedi.

Geçen yıla göre asker sayısını iki katına çıkaran Kim'in ordusu, Pazartesi günü Seul ve Washington'un yıllık ilkbahar askeri tatbikatlarını başlatmasının ardından güç gösterisinde bulundu.

Kim, Seul'un ortak tatbikatlarını "istilaya hazırlık provası" olarak adlandırdı ve silah testlerini hızlandırdı.

Perşembe günü atış tatbikatlarını izlerken Kim, birliklerin "sürekli savaşa hazır tam teçhizatlı" olduğundan olarak emin olduğu, KCNA'ya göre belirtildi.

Rapor, "Ordunun tüm topçu birimlerinin topçu angajmanında uzmanlaşmaları gerektiğinin vurgulandığını ve topçu savaş hazırlıklarının tamamlanması için önemli görevlerin ortaya konulduğunu" belirtti.

Devlet medyası, perşembe günkü tatbikatın "savaş caydırıcılığı için önemli askeri görevleri yerine getirdiğini" ekledi.

Kim, ordunun hazırlıklarını ölçeklendirdiğini ve topçu alt birimlerinin savaş patlak verdiği anda "acımasız ve hızlı saldırılar" yapabileceklerini vurguladı.

Kim, Seul'e baskıyı artırmaya devam ederek onu "ana düşman" ilan etti ve "0.001 mm bile olsa" toprak işgali için tam teşekküllü nükleer savaş tehdidinde bulundu.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ABD ve Asya müttefiklerini "çılgınca" hareket etmekle suçladı ve "felaketle sonuçları" konusunda uyardı.

Kuzey Kore, geniş çaplı bir tatbikatla ortak tatbikat yapan Güney Kore ve ABD'nin gözdağı verdi
Kuzey Kore, geniş çaplı bir tatbikatla ortak tatbikat yapan Güney Kore ve ABD'nin gözdağı verdi
Kuzey Kore, geniş çaplı bir tatbikatla ortak tatbikat yapan Güney Kore ve ABD'nin gözdağı verdi
Kuzey Kore, geniş çaplı bir tatbikatla ortak tatbikat yapan Güney Kore ve ABD'nin gözdağı verdi
Kuzey Kore, geniş çaplı bir tatbikatla ortak tatbikat yapan Güney Kore ve ABD'nin gözdağı verdi
Kuzey Kore, geniş çaplı bir tatbikatla ortak tatbikat yapan Güney Kore ve ABD'nin gözdağı verdi

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Kuzey Kore, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Kore, geniş çaplı bir tatbikatla ortak tatbikat yapan Güney Kore ve ABD'nin gözdağı verdi - Son Dakika

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