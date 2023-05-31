Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatışı Güney Kore'yi karıştırdı! Vatandaşlara yanlışlıkla acil durum mesajı gönderildi - Son Dakika
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Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatışı Güney Kore'yi karıştırdı! Vatandaşlara yanlışlıkla acil durum mesajı gönderildi

Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatışı Güney Kore'yi karıştırdı! Vatandaşlara yanlışlıkla acil durum mesajı gönderildi

31.05.2023 10:29

Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde yaptığı uydu fırlatışı, ateşleme sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olurken, roketin fırlatılışı nedeniyle Güney Kore'nin başkenti Seul ve Japonya'nın Okinava Adası'nda sirenle uyarılar yapıldı. Seul sakinlerinin cep telefonlarına 'yanlışlıkla' gönderilen acil durum mesajı ise ülkede karışıklığa neden oldu.

Kuzey Kore ajansı CNA'nın haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Sohae Uydu Merkezi'nden fırlatılan "Malligyong-1 askeri keşif uydusu, taşıyıcı roketiyle birlikte Kore Yarımadası'nın batısında denize düştü.

SEUL'DE SİRENLE UYARILAR YAPILDI

Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresinden (NADA) yapılan açıklamada, taşıyıcı roketin ikinci aşama ateşleme sisteminin zamanında çalışmaması nedeniyle ivmesini kaybettiği belirtildi. Fırlatış nedeniyle Güney Kore'nin başkenti Seul ve Japonya'nın Okinava Adası'nda sirenle uyarılar yapıldı.

Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatışı Güney Kore'yi karıştırdı! Vatandaşlara yanlışlıkla acil durum mesajı gönderildi

VATANDAŞLARA "BULUNDUĞUNUZ YERİ TAHLİYE EDİN" MESAJI

Seul'de 'yanlışlıkla' gönderilen acil durum alarmı kapsamında vatandaşlara tahliye çağrısı yapıldı. Yonhap Haber Ajansı'nın aktarımına göre Seul sakinlerinin cep telefonlarına yerel saatle sabah 6:41'de gönderilen mesajda vatandaşlardan bulundukları yeri tahliye etmeleri istendi. Mesaj daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından 7:03'te geri çekildi.

Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatışı Güney Kore'yi karıştırdı! Vatandaşlara yanlışlıkla acil durum mesajı gönderildi

"ORDUMUZ TAM HAZIR OLMA DURUŞUNU SÜRDÜRÜYOR"

Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin kuzeybatı sahilinden ateşlenen roketin Eocheong Adası'nın 200 kilometre açığına düştüğünün belirlendiğini, roketin denize düşen bir parçasının ele geçirdiklerini bildirdi. Açıklamada ayrıca, "Ordumuz uydunun normal bir şekilde uçup uçmadığını doğrulamaya çalışıyor. ABD ile yakın iş birliği içinde teyakkuz duruşunu artıran ordumuz, tam hazır olma duruşunu sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatışı Güney Kore'yi karıştırdı! Vatandaşlara yanlışlıkla acil durum mesajı gönderildi

KUZEY KORE'Yİ KINAYAN BİR AÇIKLAMA YAYIMLANDI

Devlet Başkanı'na bağlı Ulusal Güvenlik Konseyi, acil toplanarak durumu ele alırken fırlatış nedeniyle Kuzey Kore'yi kınayan açıklama yayımladı. Açıklamada, "Başarısız olup olmamasına bakılmaksızın bu fırlatış BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali ve Kore Yarımadası'nın barış ve güvenliğine yönelik ciddi bir provokasyondur." ifadesine yer verildi.

Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatışı Güney Kore'yi karıştırdı! Vatandaşlara yanlışlıkla acil durum mesajı gönderildi

6. BAŞARISIZ UYDU FIRLATMA DENEMESİ

Fırlatış, Kuzey Kore'nin 2016'dan bu yana yaptığı 6. başarısız uydu fırlatma denemesi oldu. Pyongyang yönetimi, 31 Mayıs ile 11 Haziran arasında bir tarihte uydu fırlatışı yapacağına dair Japonya'yı ve Uluslararası Denizcilik Örgütünü bilgilendirmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisi ile fırlatışlar yapmasını yasaklamıştı.

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Güney Kore, Kuzey Kore, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Kore'nin başarısız uydu fırlatışı Güney Kore'yi karıştırdı! Vatandaşlara yanlışlıkla acil durum mesajı gönderildi - Son Dakika
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