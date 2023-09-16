Libya'da sel felaketi: OHAL ilan edildi - Son Dakika

Libya'da sel felaketi: OHAL ilan edildi

Libya\'da sel felaketi: OHAL ilan edildi
Son Güncelleme: 16.09.2023 19:03

Libya'nın doğusunda yaşanan sel felaketi sonucunda içme suyuna kanalizasyon suyu karışması nedeniyle 150 kişi zehirlendi. Derne kenti başta olmak üzere selin etkilediği bölgelerde bir yıl süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Sel felaketinin neden olduğu zararlar ve ihtiyaçlar için yardım çağrıları yapıldı.

Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Kasırgası" nedeniyle ölü sayısının 11 bini geçtiği ve 20 bin kişinin kayıp olduğu ülkeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Ülkede selin vurduğu bölgelerde bir yıl süreli olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

150 KİŞİ İÇME SUYUNDAN ZEHİRLENDİ

Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Hastalıklarla Mücadele Merkezi Müdürü Haydar es-Sayih, yaptığı yazılı açıklamada, gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Ülkenin doğusundaki Derne kentinde, içme suyuna kanalizasyon suyu karıştığını aktaran Sayih, bu nedenle 150 kişinin içme suyundan zehirlendiğini kaydetti.

1 YILLIK OHAL İLAN EDİLDİ

Kentte içme suyunun tüketime uygun olmadığını, başka kaynaklara yönelmek gerektiği ifade eden Sayih, sel yüzünden zarar gören tüm bölgelerde bir yıl süreyle OHAL ilan etme kararı aldıklarını bildirdi.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu. Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Libya, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Libya'da sel felaketi: OHAL ilan edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya'da sel felaketi: OHAL ilan edildi - Son Dakika
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