Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne İHA saldırısı! Patlama sonrası uçaklar havalandı

02.03.2026 06:53
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan İngiliz Akrotiri Üssü şüpheli bir İHA ile hedef alındı. İngiltere üs personelinin karşılık verdiğini, GKRY ise patlamanın İHA kaynaklı olduğunu ve sınırlı hasar oluştuğunu açıkladı. Gece yarısı patlama sesleri duyulup savaş uçakları havalanırken, gelişme savaşın Doğu Akdeniz'e yayılma riskini gündeme taşıdı.

İngiltere, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Akrotiri'deki İngiliz Egemen Üssü'nün "şüpheli bir insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla" hedef alındığını ve buna karşılık verildiğini bildirdi.

BBC'nin haberine göre, İngiltere Savunma Bakanlığı, GKRY'deki RAF Akrotiri üssüne yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, GKRY'de bulunan Akrotiri'deki İngiliz Egemen Üssü'nün "şüpheli bir insansız hava aracı saldırısının" hedefi olduğu belirtilerek, "Bölgedeki kuvvet korumamız en üst düzeydedir ve üs, insanlarımızı savunmak için karşılık vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

"PATLAMA İHA KAYNAKLI"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye bağlı egemen üs alanında meydana gelen olayda İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanıldığını ve sınırlı hasar meydana geldiğini belirtti.

Letymbiotis, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, gece yarısı Akrotiri Üssü'nde (İngiliz egemen üssü) yaşanan olayla ilgili çeşitli kaynaklardan bilgi aldıklarını aktararak, "Olayda İHA kullanılmış ve sınırlı hasar oluşmuştur. Yetkili makamlar, derhal öngörülen güvenlik protokollerini devreye sokmuş ve hem Birleşik Krallık hükümeti hem de İngiliz üslerinin yönetimiyle sürekli koordinasyon halinde durumu yakından takip etmektedirler." ifadesini kullandı.

Letymbiotis, Milli Güvenlik Kurulunun GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile devamlı istişare halinde olduğuna da işaret ederek, konuyla ilgili daha fazla bilgi edindikçe kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Bu gece Güney Kıbrıs'ta bulunan Akrotiri Üssü'nde patlama sesleri duyulmuş, ardından burada konuşlu bazı savaş uçaklarının havalandıkları gözlemlenmişti.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: DHA

