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Lübnan'da Hava Saldırılarıyla Kaçışlar Artıyor

Lübnan\'da Hava Saldırılarıyla Kaçışlar Artıyor

İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da bir milyondan fazla kişi evlerini terk etti. 50'den fazla ölü var.

30.09.2024 02:50
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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail’in devam eden hava saldırılarının şimdiden bir milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kalmasına neden olduğunu söyledi.

Mikati “Şu ana dek görülmüş en büyük yerinden edilme hareketi olabilir” dedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Pazar günkü saldırılarda 50’den fazla kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail geçen Cuma günü Beyrut’taki hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürmüştü. Bu arada, Hizbullah da İsrail’e roket fırlatmaya devam etti.

Öte yandan İsrail, Yemen’deki İran destekli Husi milislerine ait askeri hedeflere “geniş kapsamlı” hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi.

Hizbullah ayrıca, üst düzey komutanlarından Ali Karaki ve üst düzey din adamlarından Şeyh Nebil Kuauk’ın İsrail’ni hava saldırılarında öldüğünü teyit etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı General Herzi Halevi de “Hizbullah’a sert darbeler indirmeye devam etmeliyiz” dedi.

Lübnan Başbakan Necib Mikati, hava saldırıları nedeniyle başkent Beyrut ve güneydeki sınır bölgeleri de dahil ülkenin başka kesimlerinde halkın kaçmak zorunda kaldığını belirtti.

Lübnan’daki BBC Muhabirleri, yetkililerin tüm ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmakta zorlandığını, barınakların ve hastanelerin giderek büyüyen bir baskı altına girdiğini bildiriyor.

BBC’ye konuşan 25 yaşındaki Aya Eyüb, altı kişilik ailesiyle birlikte kalmak çok tehlikeli olduğu için Beyrut’un güneyindeki Tehvid el Kadir mahallesinden kaçtıklarını söyledi.

Aya Eyüb, “evinin yakınlarındaki tüm binaların tamamen yıkıldığını” belirtirken, şu anda Beyrut’taki bir evde 16 kişiyle birlikte kaldıklarını anlattı.

“Cuma günü evi terk ettik. Gidecek yerimiz yoktu. Gece 2’ye kadar sokaklarda kaldık ve bir grup insan inşaat halindeki bir binaya girmemize yardımcı oldu. Geceleri mum yakıyoruz ve suyumuzu, yiyeceğimizi dışarıdan almak zorundayız.”

34 yaşındaki gazeteci Sara Tohmaz da, geçen Cuma günü annesi ve iki kardeşiyle birlikte Beyrut yakınlarındaki evlerini terk ettiklerini anlattı. Tohmaz, arabayla Suriye üzerinden Ürdün’e ulaşmalarının neredeyse 10 saat sürdüğünü söyledi.

“Annemin akrabalarının olduğu Ürdün’de kalacak yerimiz bulunduğu için şanslıyız. Daha sonra ne olacağını, ne zaman geri dönebileceğimizi bilmiyoruz.”

Husi hedeflerine İsrail saldırıları

Hamas’ın geçen Ekim’de İsrail’e düzenlediği saldırıdan sonra, Hizbullah’ın İsrail mevzilerine ateş açmasının ardından artan çatışmalarda aralarında Hizbullah üyelerinin de bulunduğu yüzlerce kişi öldü. Sınırın her iki tarafında da onbinlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail ayrıca, Pazar günü Yemen’deki Husi milislerine yönelik askeri hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Elektrik santrallerinin ve Ras Isa ile Hudeyde’deki limanların hedef alındığı bildirildi.

İsrail, saldırıların Husilerin füze saldırısına misilleme ve İran silahlarının taşınmasında kullanılan tesislerin yok edilmesi için düzenlendiğini söyledi.

Yemen’in büyük kısmını kontrol eden Şii Husi milisleri ise “acımasız saldırı” diyerek İsrail’i kınadı. Saldırılarda dört kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı belirtilirken, intikam alınacağı vurgulandı.

Kaynak: BBC

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Lübnan'da Hava Saldırılarıyla Kaçışlar Artıyor - Son Dakika

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