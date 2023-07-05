Hakan Fidan geçen hafta görüşmüştü! Macaristan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edecek - Son Dakika
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Hakan Fidan geçen hafta görüşmüştü! Macaristan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edecek

05.07.2023 08:45

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ile yaptığı görüşmenin ardından Macaristan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edeceğini açıkladı. Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Türkiye'nin duruşunda bir değişiklik olması halinde Macaristan'ın NATO üyeliği sürecinde hiçbir ülkeyi engellemeyeceğini belirtti.

Haziran ayının son haftasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Bunun ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Macar Bakan Szijjarto, NATO'ya girmek için Türkiye ve Macaristan'ın onayına muhtaç olan İsveç'e karşı 2 ülke olarak birlikte hareket edeceklerini açıkladı. Szijjarto, "Türkiye'nin duruşunda bir değişiklik olursa, o zaman elbette Macaristan'ın NATO üyeliği sürecinde hiçbir ülkeyi engellemeyeceğine dair sözümüzü tutacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE TEMAS HALİNDEYİZ"

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne sayılı günler kalırken, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarının belirterek, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik tutumunda bir değişiklik olursa Macaristan'ın da süreci geciktirmeyeceğini söyledi.

"SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ"

Szijjarto, "Türkiye'nin duruşunda bir değişiklik olursa, o zaman elbette Macaristan'ın NATO üyeliği sürecinde hiçbir ülkeyi engellemeyeceğine dair sözümüzü tutacağız" dedi.

Geçen hafta Hakan Fidan'la görüştüler! Macaristan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edecek
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto

PARLAMENTO GÜNDEMİNE BİLE ALMADILAR

Macaristan Başbakanı Victor Orban'ın geçtiğimiz perşembe günü İsveç'in NATO üyeliğine yönelik oylamayı temmuzda tatile girecek olan parlamentonun son haftasında da gündeme almadığı açıklanmıştı. Macaristan parlamentosunun son toplantısını cuma günü yapılacak. İsveç'in NATO üyeliğine dair oylama geçtiğimiz sene temmuz ayından bu yana parlamentonun gündemine alınmadı.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNE ONAY YOK

İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz yıl Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı almış, Finlandiya'nın üyelik süreci geçtiğimiz nisan ayında tamamlanmıştı. Macaristan ve Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine ise henüz onay vermedi.

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Son Dakika Dünya Hakan Fidan geçen hafta görüşmüştü! Macaristan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakan Fidan geçen hafta görüşmüştü! Macaristan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edecek - Son Dakika
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