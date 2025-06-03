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Madeleine McCann için Yeni Arama Başlatıldı

Madeleine McCann için Yeni Arama Başlatıldı
03.06.2025 14:54
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Portekiz ve Alman polisi, 18 yıl sonra Madeleine McCann'in kaybolduğu yerlerde yeni aramalar yapıyor.

Portekizli ve Alman yetkililer, Madeleine McCann'in kaybolmasından yaklaşık 18 yıl sonra yeni bir arama başlattı.

Portekiz polisi, Alman savcıların girişimiyle 21 farklı alanda arama yapıldığını doğruladı.

Madeleine 3 Mayıs 2007'de İngiltere'den ailesiyle gittiği Portekiz tatilinde kaybolmuştu.

Üç yaşındaki küçük kızın bulunması için başlatılan soruşturma, dünyanın en ünlü kayıp vakalarından biri haline geldi.

2 Haziran 2025'te başlatılan arama kapsamında Alman polisi de Portekiz'deki Praia da Luz'a gitti.

Aramaya yaklaşık 30 Alman polis memuru katılıyor.

Cuma gününe kadar devam edecek arama, Madeleine'in kaybolduğu yere yaklaşık 5.5 kilometre mesafede sürüyor.

Bu sahil kesiminde kullanılmayan yapıların içinde arama yapılacak.

Brückner neden 'baş şüpheli' ?

Alman savcılar, 2020 yılında Christian Brückner'i baş şüpheli olarak belirlemişti.

48 yaşındaki Brückner, 2005 yılında yine Portekiz'de 72 yaşındaki Amerikalı bir turiste tecavüz suçuyla halen cezaevinde bulunuyor.

Brückner, bu suçtan Eylül ayında serbest kalabilir. Ancak verilen para cezasını ödeyememesi halinde tahliyesi, 2026 yılının başlarına ertelenebilir.

Alman yetkililer, Madeleine'in kayboluşundan Brückner'in sorumlu olabileceğinden şüpheleniyor.

Brückner olayla ilgili olduğu iddiasını defalarca reddetti.

Portekizli yetkililer de .

Son arama neden başladı?

Madeleine, Ocean Club adlı tatil köyünde kayboldu.

Ailesi kaybolduğu gece, odaya yaklaşık 50 metre uzakta bir Meksika restoranında yemekteydi.

Üç yaşındaki Madeleine ile ve küçük ikiz kardeşleri zemin tatil köyündeki odada uyuyordu.

Alman polisine göre Brueckner, Portekiz'de Madeleine'in kaybolduğu Algarve'de bir süre yaşadı.

2022'de yayınlanan Almanya yapımı bir belgeseldeyse, Brückner'in zaman zaman Ocean Club'da tamir işleri yaptığına dair kanıtlar yer aldı.

Yetkililer Portekiz'deki bu son aramanın yeni bir bilgiye dayanıp dayanmadığına ilişkin açıklama yapmıyor.

Bu durum da Brückner'in olası tahliyesi öncesi bölgey' son kez inceleme altına aldıkları izlenimini oluşturdu.

Alman ve Portekiz polisine toplam 21 farklı alanda arama yapma izni verildi.

Madeleine'in anne ve babası, geçen Mayıs ayında, Madeleine'in kayboluşunun 18. yıl dönümünde, kızlarını bulmak için "taş üstünde taş bırakmama kararlılıklarının" sürdüğünü söyledi.

Londra polisi de Portekiz'de Alman polisinin katılımı ile yapılan araştırmadan bilgi sahibi olduklarını açıkladı.

İngiltere'de Grange Operasyonu olarak bilinen bu soruşturma 2011 yılından bu yana sürüyor.

İngiliz polisi, peş peşe sonuçsuz kalan çalışmalar sonrası, 2015 yılında soruşturmayı daha düşük bir seviyeye çekmişti.

2007 yılındaki ilk soruşturmada, anne ve baba Portekiz polisi tarafından "baş şüpheli" olarak sorgulanmıştı.

Kaynak: BBC

Politika, Portekiz, Medya, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Dünya Madeleine McCann için Yeni Arama Başlatıldı - Son Dakika

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