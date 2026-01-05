Maduro, ABD mahkemesine götürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Maduro, ABD mahkemesine götürüldü

Haberin Videosunu İzleyin
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
05.01.2026 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
Haber Videosu

ABD'nin askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, mahkemeye götürüldü. Terörizm ve uyuşturucu suçlamasıyla yargılanacak Maduro ve eşi, TSİ 20.00'de hakim karşısına çıkacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta meydana gelen patlamalar sonrası Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. ABD'de yargılanacak Maduro ve eşi mahkemeye götürülürken görüntülendi.

"NARKO-TERÖRİZM, KOKAİN İTHALATI KOMPLOSU..."

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi'nin açıklamasına göre, Maduro'ya yönelik suçlamalar şöyle:

"Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından suçlanmıştır. Nicolas Maduro narko-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu, makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara (patlayıcı silahlara) sahip olma ile ABD'ye karşı makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma komplosu suçlamalarıyla karşı karşıyadır. Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin tüm gücüyle yargılanacaklardır."

ÖNCE HELİKOPTER SONRA ZIRHLI ARAÇ

Bu suçlamalarla hakim karşısına çıkacak Maduro ve eşini taşıyan konvoy, Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden ayrıldı. Maduro, kısa süre sonra bir helikopterle Manhattan'daki helikopter pistine getirildi. Daha sonra ise Maduro ve eşi Cilia Flores'in içinde bulunduğu zırhlı araç Manhattan'daki mahkeme binasına ulaştı.

Maduro'nun günün ilerleyen saatlerinde New York'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

ÜLKENİN GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI RODRİGUEZ OLDU

Öte yandan; Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar verdi. Trump bu karar sonrası yaptığı açıklamada, "Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin. Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyebilir" ifadelerini kullandı.

Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

"YERİNE GEÇECEK İSİM HAFTALAR ÖNCE BELİRLENDİ"

The New York Times (NYT) gazetesine konuşan kaynaklar, ABD'li yetkililerin haftalar önce Maduro'nun yerini alacak "makul" bir isim üzerinde uzlaşarak Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'de karar kıldığını belirtti. Bu kararda Rodriguez'in gelecekte Amerikan enerji yatırımlarını koruyabileceği görüşünün etkili olduğu ifade edildi.

Gazeteye konuşan üst düzey ABD'li yetkili, Rodriguez'in "kalıcı bir çözüm olduğunu iddia etmediklerini ancak onunla Maduro ile mümkün olmayan ölçüde profesyonel bir ilişki kurulabileceğini" düşündüklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Nicolas Maduro, Venezuela, Güncel, Hakim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Maduro, ABD mahkemesine götürüldü - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Galatasaray, Berkan Kutlu’ya veda etti Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı Ailesinden açıklama var Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var
Galatasaray’ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı Galatasaray'ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
Fenerbahçe’ye mi geliyor Lazio’dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
Korkunç kazada kafasına demir saplanan adam 3.5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti Korkunç kazada kafasına demir saplanan adam 3.5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Bavullarını toplamıştı Jonas Svensson’un yeni takımı belli oldu Bavullarını toplamıştı! Jonas Svensson'un yeni takımı belli oldu
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı

19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
19:33
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:27
Musaba 11’de oynayacak mı Domenico Tedesco’dan cevap
Musaba 11'de oynayacak mı? Domenico Tedesco'dan cevap
19:20
Thomas Reis: Fenerbahçe’ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız
Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız
19:10
Tedesco’dan Sadettin Saran’a çağrı: Onu alın
Tedesco'dan Sadettin Saran'a çağrı: Onu alın
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
18:37
Araç sahipleri dikkat Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
Araç sahipleri dikkat! Zamlı fiyatlar belli oldu, muayene yaptırmayana ceza var
18:13
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
17:22
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi
Cansız bedeni gölde bulunan Elif Kumal, 2 yaşındayken kaybettiği babasının yanına defnedildi
17:10
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı Sahibi bakın kim
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim
15:23
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu İşte gözaltına alınanların isimleri
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri
15:09
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
14:36
İstanbul’da hava bir anda değişecek Kar, fırtına ve sağanak geliyor
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor
13:32
ABD’nin kaçırdığı Maduro’nun oğlundan çok konuşulacak “ihanet“ çıkışı
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak "ihanet" çıkışı
13:19
Kripto borsası MEXC’te büyük vurgun iddiası
Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 20:07:55. #7.11#
SON DAKİKA: Maduro, ABD mahkemesine götürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.