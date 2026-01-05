Maduro, ABD mahkemesine götürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta meydana gelen patlamalar sonrası Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. ABD'de yargılanacak Maduro ve eşi mahkemeye götürülürken görüntülendi.

"NARKO-TERÖRİZM, KOKAİN İTHALATI KOMPLOSU..."

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi'nin açıklamasına göre, Maduro'ya yönelik suçlamalar şöyle:

"Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından suçlanmıştır. Nicolas Maduro narko-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu, makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara (patlayıcı silahlara) sahip olma ile ABD'ye karşı makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma komplosu suçlamalarıyla karşı karşıyadır. Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin tüm gücüyle yargılanacaklardır."

ÖNCE HELİKOPTER SONRA ZIRHLI ARAÇ

Bu suçlamalarla hakim karşısına çıkacak Maduro ve eşini taşıyan konvoy, Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden ayrıldı. Maduro, kısa süre sonra bir helikopterle Manhattan'daki helikopter pistine getirildi. Daha sonra ise Maduro ve eşi Cilia Flores'in içinde bulunduğu zırhlı araç Manhattan'daki mahkeme binasına ulaştı.

Maduro'nun günün ilerleyen saatlerinde New York'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

ÜLKENİN GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI RODRİGUEZ OLDU

Öte yandan; Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar verdi. Trump bu karar sonrası yaptığı açıklamada, "Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin. Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyebilir" ifadelerini kullandı.

"YERİNE GEÇECEK İSİM HAFTALAR ÖNCE BELİRLENDİ"

The New York Times (NYT) gazetesine konuşan kaynaklar, ABD'li yetkililerin haftalar önce Maduro'nun yerini alacak "makul" bir isim üzerinde uzlaşarak Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez'de karar kıldığını belirtti. Bu kararda Rodriguez'in gelecekte Amerikan enerji yatırımlarını koruyabileceği görüşünün etkili olduğu ifade edildi.

Gazeteye konuşan üst düzey ABD'li yetkili, Rodriguez'in "kalıcı bir çözüm olduğunu iddia etmediklerini ancak onunla Maduro ile mümkün olmayan ölçüde profesyonel bir ilişki kurulabileceğini" düşündüklerini söyledi.