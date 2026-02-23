Meksika'dan iç savaşı andıran görüntüler - Son Dakika
Meksika'dan iç savaşı andıran görüntüler

Meksika\'dan iç savaşı andıran görüntüler
23.02.2026 09:06  Güncelleme: 09:15
Meksika'nın en çok aranan suçlusu olan kartel lideri 'El Mencho' öldürüldü. Kartel liderinin öldürülmesi sonrası Meksika'nın birçok kentinden şiddet ve çatışma haberleri gelmeye başladı. Meksika'ya tatile giden gazeteci Cüneyt Özdemir ise otelde mahsur kaldı. Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dükkanların ve arabaların yakıldığını anlattı.

Meksika'da ülkenin en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) büyük darbe vuruldu. Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından biri olan CJNG lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera, düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Meksika basını, El Mencho'nun Jalisco eyaletinde yer alan Tapalpa şehrinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini aktardı.

BİRÇOK KENTTE ARAÇLAR ATEŞE VERİLDİ

Operasyonun ardından Jalisco ve diğer eyaletlerde çok sayıda aracı ateşe veren kartel üyeleri, güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Guadalajara Uluslararası Havalimanı'nda da silah seslerinin yükseldiği bildirildi. Yerel kaynaklar, CJNG üyelerinin havalimanına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiğini bildirdi. Sosyal medyada havalimanından paylaşılan görüntülerde çok sayıda insanın panik içinde kaçtığı görüldü.

İÇ SAVAŞ ANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, halka "durum kontrol altına alınana kadar" evde kalmaları çağrısında bulunarak, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığını ve ülkenin en az beş bölgesine yayılan "şiddet olayları" nedeniyle eyalet yollarında seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

ABD, El Mencho'nun başına 15 milyon dolarlık ödül koymuştu.

CÜNEYT ÖZDEMİR SON DURUMU AKTARDI

Meksika'da kartelle ordu arasında çıkan çatışmalar sürerken Meksika'ya tatile giden Cüneyt Özdemir ise otelde mahsur kaldı. Yaşananlara dair paylaşımlar yapan Özdemir ülkedeki son durumu anlattı.

Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meksika'da çok tuhaf bir gece... Mesela Guadalajara Hayvanat Bahçesi'nde 1200'den fazla kişi mahsur kalmış durumda. Ve geceyi Hayvanat Bahçesinin otoparkında geçiriyorlar! Meksika'da gece yarısına doğru yaklaşırken eylemler devam ediyor. Sokağa çıkma yasağına herkes uyuyor. Yerel dükkanlar yakılıyor. Tek teselli şu ana kadar turistlerin olduğu otellere müdahale edilmedi. Yani Kartel ilişmedi diyelim... Şimdilik!" ifadelerini kullandı.

