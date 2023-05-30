Mescid-i Aksa'da Erdoğan'ın zaferini kutlayanlar iddiası doğru çıkmadı

Sosyal medyada paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamak için onlarca insanın Mescid-i Aksa'da toplandığı ve "Erdoğan" sloganlarının atıldığı öne sürüldü.

Video birçok haber sitesi ve kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Videodan alınan ekran görüntüsüyle tersine arama yapıldığında videonun Ramazan ayında çekildiği ortaya çıktı. Video ile ilgili detaylara dikkat edildiğinde Mescid-i Aksa'nın duvarına asılan "6" yazılı pankart ve atılan sloganların iddia videosuyla benzer olduğu göze çarpıyor.

Yerel basında çıkan haberlerde video için atılan başlıklar şöyle: Geniş kalabalıklar. Mübarek Mescid-i Aksa'da sabah namazını kılan gençlerin tezahüratları."

Yani video Nisan 2023'te kaydedilmiş ve Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi kutlamasını göstermiyor.