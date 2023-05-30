Mescid-i Aksa'da Erdoğan'ın zaferini kutlayanlar iddiası doğru çıkmadı - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'da Erdoğan'ın zaferini kutlayanlar iddiası doğru çıkmadı

30.05.2023 10:11

Sosyal medyada paylaşılan videoda Mescid-i Aksa'da toplananların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutladığı iddiası ortaya atılmıştı. Ancak yapılan araştırmalar videonun Nisan 2023'te çekildiğini ve Erdoğan'ın zaferini kutlamadığını gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamak için onlarca insanın Mescid-i Aksa'da toplandığı ve "Erdoğan" sloganlarının atıldığı öne sürüldü.

Videonun Mescid-i Aksa'da Erdoğan'ın zaferini kutlayanları gösterdiği iddiası

Video birçok haber sitesi ve kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Videonun Mescid-i Aksa'da Erdoğan'ın zaferini kutlayanları gösterdiği iddiası

Videodan alınan ekran görüntüsüyle tersine arama yapıldığında videonun Ramazan ayında çekildiği ortaya çıktı. Video ile ilgili detaylara dikkat edildiğinde Mescid-i Aksa'nın duvarına asılan "6" yazılı pankart ve atılan sloganların iddia videosuyla benzer olduğu göze çarpıyor.

Videonun Mescid-i Aksa'da Erdoğan'ın zaferini kutlayanları gösterdiği iddiası

Yerel basında çıkan haberlerde video için atılan başlıklar şöyle: Geniş kalabalıklar. Mübarek Mescid-i Aksa'da sabah namazını kılan gençlerin tezahüratları."

Videonun Mescid-i Aksa'da Erdoğan'ın zaferini kutlayanları gösterdiği iddiası

Yani video Nisan 2023'te kaydedilmiş ve Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi kutlamasını göstermiyor.

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Recep Tayyip Erdoğan, Mescidi Aksa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mescid-i Aksa'da Erdoğan'ın zaferini kutlayanlar iddiası doğru çıkmadı - Son Dakika


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