Mescid-i Aksa'da 100 bin Müslüman bayram namazı kıldı - Son Dakika
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Mescid-i Aksa'da 100 bin Müslüman bayram namazı kıldı

28.06.2023 11:29

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da yaklaşık 100 bin kişiyle bayram namazı kılındı. Binlerce Filistinli ve yabancı Müslüman, sabahın erken saatlerinde Mescid-i Aksa'ya akın etti. Namazın ardından Filistinliler arasında bayramlaşma gerçekleşti ve gençler çocuklara hediyeler dağıttı.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını eda etti. Kudüs İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'da bayram namazı yaklaşık 100 bin kişiyle kılındı.

ÇOCUKLARA HEDİYELER DAĞITILDI

Binlerce Filistinli ve yabancı Müslüman, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Mescid-i Aksa'ya akın etti. Namazın ardından bayramlaşan Filistinliler birbirlerine şeker, helva ve tatlı ikramında bulundu. Gençler de bayram namazını kılmak için aileleriyle Aksa'ya gelen çocuklara hediyeler dağıttı.

İşte Mecid-i Aksa'daki bayram namazından kareler:

Mescid-i Aksa'da 100 bin kişilik bayram namazı
Mescid-i Aksa'da 100 bin kişilik bayram namazı
Mescid-i Aksa'da 100 bin kişilik bayram namazı
Mescid-i Aksa'da 100 bin kişilik bayram namazı
Mescid-i Aksa'da 100 bin kişilik bayram namazı
Mescid-i Aksa'da 100 bin kişilik bayram namazı
Mescid-i Aksa'da 100 bin kişilik bayram namazı
Mescid-i Aksa'da 100 bin kişilik bayram namazı
Mescid-i Aksa'da 100 bin kişilik bayram namazı
Mescid-i Aksa'da 100 bin kişilik bayram namazı
Mescid-i Aksa'da 100 bin kişilik bayram namazı
Mescid-i Aksa'da 100 bin kişilik bayram namazı
Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Mescid-i Aksa'da 100 bin Müslüman bayram namazı kıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mescid-i Aksa'da 100 bin Müslüman bayram namazı kıldı - Son Dakika
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