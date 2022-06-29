Miçotakis, " satmayın" demişti! ABD: Türkiye'ye F-16 satışını destekliyoruz - Son Dakika
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BBC

Miçotakis, " satmayın" demişti! ABD: Türkiye'ye F-16 satışını destekliyoruz

29.06.2022 23:42

Geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'ye F-16 satmayın" demişti. ABD'den gelen açıklama Miçotakis'i çılgına çevirecek. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, Türkiye'ye F-16 satışını desteklediklerini belirterek "Bu planlar gerekli onay mekanizmalarından geçmeye devam ediyor." ifadesine yer verdi.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, Türkiye'ye F-16 satışını desteklediklerini açıkladı. Madrid'deki NATO zirvesinde konuşan Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Wallender, Türkiye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesinin NATO'nun savunmasına da katkı sunacağını söyledi.

"ONAY MEKANİZMALARINDAN GEÇMEYE DEVAM EDİYOR"

Wallende, "ABD Türkiye'nin savaş uçağı filosunu modernize etmesini destekliyor. Çünkü bu NATO'nun güvenliğine ve böylece Amerikan güvenliğine katkı sağlayacaktır. Bu planlar gerekli onay mekanizmalarından geçmeye devam ediyor." dedi.

TÜRKİYE KASIM AYINDA BAŞVURU YAPMIŞTI

Türkiye Kasım ayında ABD'den 40 adet yeni F-16 ve mevcut F-16'lar için de 80 adet modernizayon kiti almak için başvuruda bulunmuştu. Mart ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre üyelerine bir mektup yazarak bu satışa onay verilmesinin ABD'nin çıkarına olacağını vurgulamıştı.

AÇIKLAMA İSVEÇ VE FİNLANDİYA KARARINDAN SONRA GELDİ

Wallander'ın açıklaması Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına onay vermesinden sonra geldi. Bu görüşmelerde Türkiye'nin ABD'den F-16 alımının da pazarlığın bir parçası haline geldiği iddia edilmiş, Reuters ve AFP'ye konuşan üst düzey bir ABD yetkilisi ise "ABD Türkiye'ye hiçbir şey teklif etmedi, Türkiye de ABD'den hiçbir şey talep etmedi" demişti.

Türkiye'nin ortaklaşa üretmeyi planladığı F-35 projesinden, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle çıkarılması, Ankara'yı hava savunmasında yeni arayışlara yönlendirmişti.

MİÇOTAKİS: TÜRKİYE F-16 SATMAYIN

Geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'ye F-16 satmayın" demişti.

Miçotakis aynı zamanda ABD Kongresi'nde de bir konuşma yapmış ve konuyu Türkiye'ye F-16 satışına getirmişti. Amerikan Kongre üyelerinden Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri dikkate almalarını isteyen Miçotakis, " Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz" dedi. Miçotakis'in bu sözleri, Kongre'de uzun süre ayakta alkışlandı.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Miçotakis, ' satmayın' demişti! ABD: Türkiye'ye F-16 satışını destekliyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Miçotakis, " satmayın" demişti! ABD: Türkiye'ye F-16 satışını destekliyoruz - Son Dakika
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