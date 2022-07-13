Mo Farah: İngiliz vatandaşlığından çıkarılmayacağımı öğrenmek beni rahatlattı - Son Dakika
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Mo Farah: İngiliz vatandaşlığından çıkarılmayacağımı öğrenmek beni rahatlattı

13.07.2022 12:32
Mo Farah: İngiliz vatandaşlığından çıkarılmayacağımı öğrenmek beni rahatlattı

İngiltere'de, olimpiyat şampiyonu atlet Mo Farah'ın BBC'ye, çocuk yaşta Somali'den yasa dışı yollarla kaçırılarak ülkeye getirildiğini, hizmetçi ve çocuk bakıcısı olarak çalışmaya zorlandığını açıklamasının yankıları sürüyor.

İngiltere'de, olimpiyat şampiyonu atlet Mo Farah'ın BBC'ye, çocuk yaşta Somali'den yasa dışı yollarla kaçırılarak ülkeye getirildiğini, hizmetçi ve çocuk bakıcısı olarak çalışmaya zorlandığını açıklamasının yankıları sürüyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Farah'ın genç yaşta aldığı İngiliz vatandaşlığıyla ilgili işlem yapılmayacağını açıkladı.

Farah, Bakanlık'tan yapılan açıklamanın kendisini "rahatladığını" söyledi, "Yaşadıklarımı paylaşmaktan mutluyum ve bu beni bugün olduğum adam yaptı" dedi.

'Benim ülkem burası'

BBC Radyosu'nda yayımlanan Today programında konuşan Farah, "Benim ülkem burası. Eğer beden eğitimi öğretmenim Alan ve çocukluğum boyunca beni destekleyen insanlar olmasaydı, o zaman belki de bunu yapmaya cesaretim olmazdı" dedi.

Farah, "Hayatımı borçlu olduğum birçok insan var, özellikle de kariyerim boyunca bana çok destek olan ve gelip bunun hakkında konuşmam için güç veren, bunu yapmanın sorun olmadığını söyleyen eşim" diye konuştu.

Dünyanın dört bir yanından destek mesajları aldığını belirten Farah, anlattıklarına verilen tepkinin "inanılmaz" olduğunu söyledi.

"Bu her zaman benim hikayemdi. Ailemle bile bu konuyu konuşacak kadar rahat değildim. Bunu kamuoyuna açıklayamazdım. Bu noktaya gelmem uzun zaman aldı, ancak insanlara çocukken gerçekten başımdan geçenleri anlatmak adına bu belgeseli yaptığım için mutluyum..."

Mo Farah'ın beden eğitimi öğretmeni Alan Watkinson, sosyal hizmetler kurumuna başvurmuş ve Farah'ın başka bir Somalili aile tarafından sahiplenilmesine yardımcı olmuştu. Watkinson, Farah'ın İngiliz vatandaşlığına başvurmasına ve uluslararası yarışmalara katılmasına da destek vermişti.

Farah ise BBC ile Red Bull Studios tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir belgeselde, gerçek adının Hussein Abdi Kahin olduğunu açıklamıştı.

Farah, kendisini İngiltere'ye kaçıranların sahte belgeler hazırladıklarını ve belgelerde adının değiştirildiğini söylemişti.

'İngiliz vatandaşlıyla ilgili işlem yapılmayacak'

İngiltere'de dolandırıcılık yoluyla elde İngiliz vatandaşlığı kazanan kişiler, vatandaşlıktan çıkarılabiliyor.

Ancak BBC'ye konuşan bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi, vatandaşlıkları yalan beyan ya da sahtecilik yoluyla kazanıldığında çocukların suç ortağı olmadığı varsayıldığından, Mo Farah'ın vatandaşlığıyla ilgili işlem yapılmayacağını söyledi.

İngiltere'de polisi, Farah'ın kaçırılmasıyla ilgili mevcut bilgileri değerlendiriyor. Bu konuda hazırlanmış bir raporsa yok.

Mo Farah'ın eşi Tania ise Farah'ın anlattıklarıyla ilgili olarak, "İlk önce onun için üzüntü duydum. Hemen 9 yaşındaki Mo'yu gözümün önüne getirdim. Onun çaresiz ve savunmasız halini...Sonra ona tüm bunları yapan insanlara aynı derecede kızdım" dedi.

Tania Farah, "Belgesel, eşimin yaşadığı acıyla başa çıkmasına yardımcı oldu. Bu iyi bir şey olmalı. Bir terapi şekli" diye konuştu.

Mo Farah, olimpiyatlarda 4 kez altın madalya kazanmıştı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Farah'a şövalye unvanı vermişti.

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Kaynak: BBC

İçişleri Bakanlığı, England, Somali, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Mo Farah: İngiliz vatandaşlığından çıkarılmayacağımı öğrenmek beni rahatlattı - Son Dakika

BBC
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