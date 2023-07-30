Moskova'da Ukrayna İHA'sı gökdelene saldırdı - Son Dakika
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Moskova'da Ukrayna İHA'sı gökdelene saldırdı

30.07.2023 10:18

Rusya'nın Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'ya ait İHA'nın başkentteki iki gökdelene saldırı düzenlediğini ve binaların dış cephesinin hafif hasar gördüğünü açıkladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Ukrayna tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Rusya'nın Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Ukrayna'ya ait İHA'nın başkentteki iki gökdelene saldırı düzenlediğini, binaların dış cephesinin hasar gördüğünü belirtti.

Resmi Telegram hesabından açıklama yapan Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, "Gece saatlerinde bir Ukrayna insansız hava aracı saldırısı oldu. Şehirdeki iki gökdelenin dış cephesi hafif hasar gördü. Ölen ya da yaralanan olmadı" dedi.Ukrayna tarafından saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Moskova'da Ukrayna İHA'sı gökdelene saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moskova'da Ukrayna İHA'sı gökdelene saldırdı - Son Dakika
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