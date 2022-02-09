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Moskova, Macron'un sözlerini yalanladı! "Putin gerilimi artırmama sözü verdi" lafı gerçek değilmiş - Son Dakika
BBC

Moskova, Macron'un sözlerini yalanladı! "Putin gerilimi artırmama sözü verdi" lafı gerçek değilmiş

09.02.2022 00:43

Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili iki ülkeyi de ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya lideri Vladimir Putin'in kendisine Ukrayna sınırındaki krizde gerilimi artırmama taahhüdünde bulunduğunu söyledi. Ancak Rusya, Putin'in böyle bir söz vermediğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel, Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret ettiği bir diplomatik tura çıktı. Macron, Moskova'da Putin ile yaptığı altı saat süren görüşmeden sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geçti.

RUSYA YALANLADI

Macron, Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelensky ile görüşmesinden önce "Daha fazla kötüleşme ya da gerilim olmayacağına dair güvence aldım" dedi. Ancak Rusya, herhangi bir garanti söyleminin "doğru olmadığını" açıkladı.

Rusya-Ukrayna diplomasisi yapan Macron 'Putin gerilimi artırmama sözü verdi' dedi, Moskova yalanladı

SOMUT ADIM VURGUSU

Zelensky ile bir ortak basın toplantısı düzenlenen Macron, Rusya ve Ukrayna arasındaki "müzakerelerin ilerlemesi için" bir şans olduğunu ve gerilimi azaltmak için "somut adımların" atıldığını görebildiğini söyledi.

ZELENSKY'DEN PUTİN'E ÇAĞRI

Zelensky ise Putin'e gerilimi azaltmak adına ciddi adımlar atma çağrısında bulundu. Ukrayna lideri "Sözlere çok güvenmiyorum. Her siyasetçinin somut adımlar atarak şeffaf olabileceğine inanıyorum" dedi.

"ORTAK ADIMLAR OLUŞTURULABİLİR"

Putin de Pazartesi günkü açıklamasında, Macron'un tekliflerinin "ortak adımlar için temel oluşturabileceğini" ancak bunları konuşmanın "büyük ihtimalle hala çok erken olduğunu" belirtti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise anlaşma iddialarını yalanladı, ancak askerlerin bir noktada Rusya'ya dönmesinin beklendiğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna diplomasisi yapan Macron 'Putin gerilimi artırmama sözü verdi' dedi, Moskova yalanladı

MACRON DİPLOMASİ TRAFİĞİNE DEVAM EDECEK

Macron diplomatik temasları kapsamında, Alman Başbakanı Olaf Scholz ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmek zere üzere Berlin'e geçti.

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmüş ve Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde, Rusya ve Almanya arasındaki Nord Stream 2 boru hattını kapatma tehdidinde bulunmuştu.

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Vladimir Putin, Moskova, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Moskova, Macron'un sözlerini yalanladı! 'Putin gerilimi artırmama sözü verdi' lafı gerçek değilmiş - Son Dakika Dünya

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