NATO'dan Türkiye-İsveç-Finlandiya açıklaması: Endişelerini ciddiye almak zorundayız, Türkiye ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya

Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için yaptığı başvuru gündemde yerini koruyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusuna Türkiye'nin karşı çıkmasıyla birlikte üç ülke arasında müzakere görüşmeleri başlamıştı. Türkiye, her iki ülkeden de terör örgütlerine verdikleri desteği çekmelerini istemişti.

Daha önce yaptığı açıklamalarda "Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye kadar terörist saldırılardan çekmediği anlamamız ve hatırlamamız gerekiyor" diyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni açıklamalarda bulundu.

YAPILAN ÇALIŞMALARI MEMNUNİYETLE KARŞILADIĞINI DİLE GETİRDİ

Stoltenberg, Hollanda'nın Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ev sahipliğinde 29-30 Haziran'da düzenlenecek Madrid zirvesine hazırlık niteliğinde çalışma yemeğine katıldı. Yeni tamamladığı Finlandiya ve İsveç ziyaretlerinin olumlu geçtiğini belirten Stoltenberg, iki ülkenin Türkiye'nin PKK terörüyle mücadelesi de dahil olmak üzere dile getirdiği endişeleri gidermek için yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladığını söyledi.

"ERDOĞAN ENDİŞELERİNİ CİDDİYE ALMAK ZORUNDAYIZ"

Stoltenberg, "Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya." diyerek, Türkiye gibi önemli bir müttefik endişeye sahipse oturup konuşularak çözüm bulunacağını kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üye olma olasılıklarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Heyetler geldi burada görüşmeler oldu. Şunu bir defa çok iyi bilmemiz lazım. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO teröre çanak tutan bir örgüt değildir. İsveç PKK PYD- YPG gibi tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda. Parlamentoları içinde bile teröristler var. Bu teröristler bu Parlamentolarda yer aldığı sürece, bunu da İsveç polisinin güvencesi ile gösteri yaptıkları sürece biz bunlara 'buyrun devam edin, buyrun NATO'ya girin' diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli." ifadelerini kullanmıştı.

İSVEÇ: TÜRKİYE İLE DİYALOĞU SÜRDÜRECEĞİZ

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Andersson, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İsveç'in Södertalje kentinde bir araya gelerek güncel konuları görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Andersson, Türkiye ile İsveç arasındaki NATO müzakerelerine değindi. NATO sürecinde yoğun çalışmaların devam ettiğini aktaran Andersson, "Finlandiya ile beraber hareket ediyoruz. Sorun çözülene kadar Türkiye ile diyaloğu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA: SORUNLARI CİDDİYE ALIYORUZ

Marin de 2 hafta içinde Madrid'de yapılacak NATO zirvesinden önce bir çözüme ulaşılmasının önemli olduğunu vurguladı. İki hafta içinde çözüm olmazsa sürecin donma riski bulunduğunu kaydeden Marin, "Şimdi bir ivme var, bu süreçte ilerlememiz önemli. Sorunları ciddiye alıyoruz ve diyalog kurmaya devam ediyoruz." dedi.