NATO\'dan Ukrayna İçin Güvenlik Garantileri

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin Ukrayna için güvenlik garantisi çerçevesi üzerinde çalıştığını ve ABD'nin bu girişime katılmak istediğini açıkladığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya-Ukrayna barış süreci bağlamında ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin ele alındığını vurgulayan Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncülüğünde, Japonya ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 30 ülkenin bu garantiler üzerinde çalıştığını aktardı. Rutte, ABD'nin de bu güvenlik garantisi çerçevesine katılma arzusunu dile getirdiğini ve ABD'nin rolünün detaylarının ilerleyen günlerde tartışılacağını kaydetti.

Rutte, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalog kurarak durumu çıkmazdan kurtardığını ve aynı zamanda Rusya'ya baskı yaptığını söyleyerek, günü 'çok başarılı' olarak nitelendirdi. Trump'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya liderini Zelenskiy ile üçlü toplantı öncesinde görüşmeye ikna ettiğini aktaran Rutte, bu görüşmenin yerinin taraflarca belirleneceğini bildirdi.

Ukrayna'nın NATO üyeliğinin mevcut müzakerelerin bir parçası olmadığının altını çizen Rutte, "2024 zirvesinden beri NATO'nun resmi duruşu, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin geri dönülmez bir yol olduğu yönünde, ancak burada konuştuğumuz konu NATO üyeliği değil. Ele aldığımız mesele, Ukrayna için NATO'nun 5'inci maddesine benzer güvenlik garantileri" dedi.

Rutte, Ukrayna'nın toprak tavizleri konusunun toplantıda gündeme gelmediğini belirterek, ilerleyen günlerde güvenlik garantileri üzerinde çalışmaya devam edeceklerini, ardından görüştüğü liderlerle çevrim içi bir toplantı gerçekleştireceklerini ve sonrasında ABD-Rusya-Ukrayna üçlü görüşmesi için hazırlık yapacaklarını vurguladı.