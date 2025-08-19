NATO'dan Ukrayna İçin Güvenlik Garantileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

NATO'dan Ukrayna İçin Güvenlik Garantileri

NATO\'dan Ukrayna İçin Güvenlik Garantileri
19.08.2025 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 ülke, Ukrayna için güvenlik garantileri üzerinde çalışıyor; ABD de sürece katılmak istiyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin Ukrayna için güvenlik garantisi çerçevesi üzerinde çalıştığını ve ABD'nin bu girişime katılmak istediğini açıkladığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya-Ukrayna barış süreci bağlamında ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin ele alındığını vurgulayan Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öncülüğünde, Japonya ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu 30 ülkenin bu garantiler üzerinde çalıştığını aktardı. Rutte, ABD'nin de bu güvenlik garantisi çerçevesine katılma arzusunu dile getirdiğini ve ABD'nin rolünün detaylarının ilerleyen günlerde tartışılacağını kaydetti.

Rutte, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalog kurarak durumu çıkmazdan kurtardığını ve aynı zamanda Rusya'ya baskı yaptığını söyleyerek, günü 'çok başarılı' olarak nitelendirdi. Trump'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya liderini Zelenskiy ile üçlü toplantı öncesinde görüşmeye ikna ettiğini aktaran Rutte, bu görüşmenin yerinin taraflarca belirleneceğini bildirdi.

Ukrayna'nın NATO üyeliğinin mevcut müzakerelerin bir parçası olmadığının altını çizen Rutte, "2024 zirvesinden beri NATO'nun resmi duruşu, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin geri dönülmez bir yol olduğu yönünde, ancak burada konuştuğumuz konu NATO üyeliği değil. Ele aldığımız mesele, Ukrayna için NATO'nun 5'inci maddesine benzer güvenlik garantileri" dedi.

Rutte, Ukrayna'nın toprak tavizleri konusunun toplantıda gündeme gelmediğini belirterek, ilerleyen günlerde güvenlik garantileri üzerinde çalışmaya devam edeceklerini, ardından görüştüğü liderlerle çevrim içi bir toplantı gerçekleştireceklerini ve sonrasında ABD-Rusya-Ukrayna üçlü görüşmesi için hazırlık yapacaklarını vurguladı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Ukrayna, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO'dan Ukrayna İçin Güvenlik Garantileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Kıvanç Tatlıtuğ’dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat
Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel’den Çerçioğlu’na gönderme Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na gönderme
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
Süper Lig’de yılın sürprizi Hoş geldin Burak Yılmaz Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
Özdağ’dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: ’Seçimi kaybedersem kaybedeyim’ dedi Özdağ'dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Seçimi kaybedersem kaybedeyim' dedi
Süper Lig’de ilk teknik direktör ayrılığı Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
08:18
Ukrayna’dan ABD’ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 10:06:41. #7.12#
SON DAKİKA: NATO'dan Ukrayna İçin Güvenlik Garantileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.