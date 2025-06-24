NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO Genel Sekreteri Rutte\'den Türkiye ile iş birliği çağrısı
24.06.2025 18:27
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefik ülkelerin savunma üretiminde Rusya'nın gerisinde kalmaması gerektiğini belirterek Türkiye gibi NATO müttefikleriyle işbirliği yapılması gerektiği mesajını verdi. Rutte, "Türk savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve AB ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız. NATO'da bariyer konulmasına izin vermeyelim" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamındaki Savunma Sanayi Forumunda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'le ortak panelde konuştu.

"NATO'NUN ASKERİ ÜSTÜNLÜĞÜ RUSYA TARAFINDAN AGRESİF BİR ŞEKİLDE TEHDİT EDİLİYOR"

Genel Sekreter, "Bugün NATO'nun askeri üstünlüğü, Çin teknolojisiyle desteklenen ve İran ve Kuzey Kore silahlarıyla donatılmış, hızla yeniden silahlanan Rusya tarafından agresif bir şekilde tehdit ediliyor." dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte: AB Ülkeleri, Türkiye Gibi NATO Müttefikleriyle İşbirliği Yapmalı
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte

"ONLARCA YILDIR YAPTIĞIMIZDAN DAHA FAZLA GEMİ, UÇAK VE MÜHİMMAT ÜRETME YOLUNDAYIZ"

Forumun amacının birlik ruhuyla hareket etmek olduğuna işaret eden Rutte, "Yüzlerce yeni üretim hattı açtık ve mevcut olanları genişlettik. Artık onlarca yıldır yaptığımızdan daha fazla gemi, uçak ve mühimmat üretme yolundayız. NATO, talep ile işbirliğini artırmak ve inovasyonu geliştirmek için benzersiz gücünü kullanıyor." değerlendirmesini yaptı.

"BU YENİ 'ÜRETİM' SAVAŞINI KAZANMALIYIZ"

Rutte, "NATO'nun ekonomisinden 25 kat daha küçük olan Rusya'nın bizi (savunma üretiminde) geride bırakması düşünülemez. Savaşı önlemek için daha fazla harcama yapmalıyız. Bu yeni 'üretim' savaşını kazanmalıyız. Bu zirvenin amacı da bu." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Rutte: AB Ülkeleri, Türkiye Gibi NATO Müttefikleriyle İşbirliği Yapmalı

TÜRKİYE'Yİ ADRES GÖSTERDİ

Türkiye'ye de değinen Rutte, AB ülkelerinin Türkiye gibi NATO müttefikleriyle işbirliği yapması gerektiği mesajını verdi. Bunun göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Rutte, "Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var. Bazı şirketlerini ziyaret ettim, gerçekten etkileyici." dedi. Rutte, "Türk savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve AB ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız. NATO'da bariyer konulmasına izin vermeyelim. Bu, fayda sağlamaz." değerlendirmesini yaptı.

"YATIRIMIMIZI NASIL YAPTIĞIMIZ, NE KADAR YATIRIM YAPTIĞIMIZ KADAR ÖNEMLİDİR"

Von der Leyen de savunma sanayi paydaşlarına hitap ederek, "Avrupa'nın geleceği sadece Ukrayna'daki cephede değil, aynı zamanda fabrikalarınızda da yazılıyor." dedi. Avrupa'nın güvenlik mimarisinin "tektonik bir değişim"den geçtiğini belirten Von der Leyen, son aylarda AB'nin savunmada 2023 hedeflerine odaklandığını anımsattı. Yarın, NATO müttefiklerinin yeni savunma harcaması hedefleri üzerinde anlaşacağına değinen Von der Leyen, "Ancak yatırımımızı nasıl yaptığımız, ne kadar yatırım yaptığımız kadar önemlidir." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Rutte: AB Ülkeleri, Türkiye Gibi NATO Müttefikleriyle İşbirliği Yapmalı
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen

Von der Leyen, şunları kaydetti: "(Ukrayna'daki savaş nedeniyle tükenen) Stoklarımızı yenilerken, eski sistemlerimizi de modernize etmeli ve yeni teknolojik ihtiyaçları karşılamalıyız. Bu, güvenilir caydırıcılık için hayati önem taşır ve AB'nin burada oynayacağı önemli bir rol var. NATO müttefikler için standartları ve yetenek hedeflerini belirlerken, Birliğimiz farklı endüstriler, sivil ve askeri ve NATO ile NATO dışı ülkeler arasındaki noktaları birleştirmeye yardımcı olabilir."

Uluslararası İlişkiler, Mark Rutte, İngiltere, Politika, Savunma, Türkiye, Norveç, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Deniz Kisa:
    Iyiki zamanininda NATO ya uye olmusuz yoksa durumumuz ISRAIL gibi oludu 4 cepheden bize ssvas acarlardi 2 34 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    İşleri Düşünce Türkiye işleri bitince sen kimsin!!! Ne AB ye Muhtacız, Ne Natoya ama Çok İstiyoruz ya her nedense Muhtaç oldukları Türkiye Pire gibi Gözlerinde.. Değer Verince Değerini Kayıp Edersin. kaçan kovalanır hoştttt deyin Geçip Ülkemizi Hafif Düşürmeyin Unutmayınki Onların Kendine Faydası yok Neyin Peşindeyiz. 25 0 Yanıtla
  • Adam:
    Nato kafa, Nato mermer 12 0 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Deniz Kisa.. arada bir eksik Kalıyorsun çok oku iyi izle olanları emi :)) 0 0 Yanıtla
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