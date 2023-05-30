NATO Kosova'daki Barış Gücü'ne Takviye Asker Gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
NATO Kosova'daki Barış Gücü'ne Takviye Asker Gönderiyor

NATO Kosova'daki Barış Gücü'ne Takviye Asker Gönderiyor

30.05.2023 16:45

NATO, son günlerde gerginliğin arttığı Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) takviye asker gönderileceğini duyurdu. İlave asker gönderme kararı, son günlerdeki olaylar ve KFOR'un 30 askerinin yaralanması nedeniyle alındı.

NATO, son günlerde gerginliğin arttığı Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) takviye asker gönderileceğini duyurdu.

NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilave asker gönderme kararı, son günlerdeki olaylar ve KFOR'un 30 askerinin bu olaylarda yaralanması nedeniyle alındı.

Bu çerçevede Batı Balkanlar için 7 gün içinde konuşlanmaya hazır bekleyen Operasyonel İhtiyat Kuvvetleri harekete geçirildi.

Alay büyüklüğündeki ihtiyat kuvvetleri, İtalya'da bulunuyor ve kriz durumlarında ya da artan tehdit karşısında NATO'nun Müşterek Kuvvet Komutanı'nın emriyle harekete geçiyor.

Buna ilave olarak çok uluslu askerlerden oluşan bir tabura da ihtiyaç halinde KFOR'u desteklemek için konuşlanmaya hazırlık durumunu 14 günden 7 güne indirmesi emri verildi.

NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanı Amiral Stuard Munsch, konuyla ilgili açıklamasında, Kosova'ya ilave kuvvet gönderilmesinin KFOR'un güvenliği temin etmesi için ihtiyaç duyduğu kabiliyetleri sağlamak üzere ihtiyati tedbir olarak kararlaştırıldığını bildirdi.

Munsch, "Tüm taraflar, Kosova'nın tüm bölgelerinde barışı baltalayacak eylemlerden vazgeçmelidir." ifadesini kullandı.

NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığının Kosova'daki durumu yakından takip ettiği, KFOR ile ihtiyaç duyabileceği kabiliyet ve kuvvetlerin temini için koordinasyonu sürdüreceği kaydedildi.

Kosova'da 30 KFOR askeri yaralanmıştı

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

İtalya, Napoli, Kosova, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya NATO Kosova'daki Barış Gücü'ne Takviye Asker Gönderiyor - Son Dakika


Son Dakika
19:13 Mesajı verdi! Jorge Jesus derbi öncesi net konuştu: Tek düşüncemiz kazanmak
19:07 Mesajı verdi! Jorge Jesus derbi öncesi net konuştu: Tek düşüncemiz kazanmak
19:09 Papa Francis'le görüşen Martin Scorsese, Hz. İsa hakkında yeni bir film çekeceğini duyurdu
19:03 Papa Francis'le görüşen Martin Scorsese, Hz. İsa hakkında yeni bir film çekeceğini duyurdu
19:05 Son Dakika: Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
18:59 Son Dakika: Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
18:57 Son Dakika: Aslan şampiyonluk için sahada! MKE Ankaragücü-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:55 AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde yaptığı "Alevi" çıkışına tepki: Sakıncalı ve sorumsuzca bir davranış
18:51 Son Dakika: Aslan şampiyonluk için sahada! MKE Ankaragücü-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:39 AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun seçim döneminde yaptığı "Alevi" çıkışına tepki: Sakıncalı ve sorumsuzca bir davranış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2023 19:17:13. #1.11#
SON DAKİKA: NATO Kosova'daki Barış Gücü'ne Takviye Asker Gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement