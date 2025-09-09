Nepal'de hükümet karşıtı protestocular parlamento binasını ateşe verdi - Son Dakika
Nepal'de hükümet karşıtı protestocular parlamento binasını ateşe verdi

Nepal\'de hükümet karşıtı protestocular parlamento binasını ateşe verdi
09.09.2025 15:08
Nepal\'de hükümet karşıtı protestocular parlamento binasını ateşe verdi
4 Eylül'de sosyal medya platformlarının kapatılması ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle başlayan protestolarla karışan Nepal'de hükümet karşıtı göstericiler parlamento binasını ateşe verdi. Başbakan Oli'nin istifası sonrasında tansiyon iyiden iyiye yükselirken Nepal Maliye Bakanı'nın da öfkeli protestocular tarafından linç edilerek çıplak şekilde götürüldüğü görüntüler servis edildi.

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin istifa etmesinin ardından ülkedeki hükümet karşıtı protestocular, parlamento binasını ateşe verdi. The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, federal parlamento binası ve yüksek mahkeme binası ateşe verildi.

PARLAMENTO BİNASINDAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Devlet binalarına yapılan bu saldırıların ardından Nepal ordusu, polis ve üst düzey yetkililer, protestoculara itidal ve siyasi diyalog çağrısında bulundu. Sosyal medya platformlarında, parlamento binasının dumanlarla kaplı olduğu görüntüler paylaşıldı.

MALİYE BAKANINI ÇIPLAK HALDE GÖTÜRDÜLER

Öte yandan parlamento binasını basan göstericilerin Nepal Maliye Bakanı'nı da linç ettikten sonra çıplak halde götürdükleri görüntüler de infial yarattı.

BAŞBAKAN PROTESTOLAR NEDENİYLE İSTİFA ETTİ

Nepal'de, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı. Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarının yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti. Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Çıkan olaylarda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 400'ün üzerinde kişi yaralanmıştı.

Ardından Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevinden istifa ettiğini bildirmişti. Söz konusu açıklamalara rağmen yatışmayan gösterilerin, siyasi figürler ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlarken, Güvenlik endişeleri nedeniyle Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda bugünkü tüm iç ve dış hat uçuşları iptal edilmişti. Nepal Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

