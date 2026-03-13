Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz - Son Dakika
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
13.03.2026 07:15
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaşın başından beri ilk kez basın toplantısı düzenledi. Netanyahu "Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki, İran halkının çabaları olmadan rejim devrilemez ve biz de bunu onlara bildirdik. Yardımın yolda olduğunu da onlara söyledik" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, İran'daki muhalif gruplara yardım gönderildiğini ima ederken, Hizbullah ve Lübnan'a yönelik sert mesajlar verdi. İsrailli lider ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile "benzeri görülmemiş bir ittifak" kurduklarını söyledi.

İRAN HALKINA ÇAĞRI YAPTI

Basın toplantısında İran halkına seslenen Netanyahu, rejime karşı hareket etmeleri yönünde çağrıda bulundu. İran'da özgürlük için yeni bir dönemin yaklaşmakta olduğunu savunan Netanyahu, "Özgürlüğe doğru yolculuğunuza başlayacağınız an giderek yaklaşıyor. Yanınızdayız ve sizi destekleyeceğiz. Ancak günün sonunda karar size ait. Bu sizin ellerinizde" ifadelerini kullandı.

MUHALİF GRUPLARA DESTEK İDDİASI

Netanyahu, İran'daki muhalif grupların silahlandırılıp silahlandırılmadığı yönündeki soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Bu iddiayı açık şekilde reddetmeyen İsrailli lider, "Bunu reddetmiyorum. İran halkının çabaları olmadan rejim devrilemez ve biz de bunu onlara bildirdik. Yardımın yolda olduğunu söyledik" dedi. İran'da rejimin devrilmemesi durumunda bile ciddi şekilde zayıflayacağını savunan Netanyahu, rejimin düşmesi halinde sorunun tamamen çözüleceğini ifade etti.

İRAN'IN FÜZE VE NÜKLEER PROGRAMINI HEDEF ALDI

Netanyahu açıklamasında İran'ı İsrail'i yok etmek amacıyla nükleer silah geliştirmeye çalışmakla suçladı. İsrail hükümeti olarak İran'ın nükleer kapasitesini geciktirmek için hem açık hem de gizli operasyonlar yürüttüklerini belirten Netanyahu, askeri ve siyasi kapasitelerini de bu doğrultuda güçlendirdiklerini söyledi. İran'ın füze ve nükleer altyapısını yer altına taşıdığını öne süren Netanyahu, "Hızlı hareket etmeseydik İran'ın ölüm sanayisi birkaç ay içinde saldırılara karşı bağışık hale gelebilirdi" ifadelerini kullandı.

"TRUMP İLE HER GÜN GÖRÜŞÜYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişki içinde olduklarını söyleyen Netanyahu, iki ülke arasında daha önce görülmemiş bir ittifak kurulduğunu belirtti. Trump'la her gün görüştüklerini ifade eden Netanyahu, "Fikir alışverişi yapıyor, birlikte kararlar alıyoruz" dedi. Trump'ın da iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmiş dönemlere kıyasla çok daha güçlü olduğunu söylediğini aktardı.

HİZBULLAH VE LÜBNAN'A SERT MESAJ

Netanyahu, Lübnan ve Hizbullah konusunda da sert ifadeler kullandı. Lübnan hükümetini Hizbullah'ı silahsızlandırmaları konusunda uyardıklarını belirten Netanyahu, aksi halde İsrail'in müdahale edeceğini söyledi. "Eğer Hizbullah'ı silahsızlandırmazlarsa, bu kendi kaderlerini yazdıkları anlamına gelir. Siz yapmazsanız biz yapacağız" diyen Netanyahu, Hizbullah'ın ağır bir bedel ödeyeceğini ifade etti.

"ORTA DOĞU'YU DEĞİŞTİRECEĞİZ"

İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünün beklenenden daha güçlü olduğunu savunan Netanyahu, savaşın Orta Doğu'daki dengeleri değiştireceğini söyledi. İsrail'in her zamankinden daha güçlü hale geleceğini belirten Netanyahu, "Düşmanlarımızın peşine düşer ve gerekirse onları defalarca vururuz" dedi.

