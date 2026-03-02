Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık - Son Dakika
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık

Haberin Videosunu İzleyin
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
02.03.2026 18:47
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu füze saldırısında 9 kişinin yaşamını yitirdiği Beit Shemesh'te saldırının gerçekleştiği noktada kameraların karşısına geçti. Enkazın gölgesinde konuşan Netanyahu, İran'ı doğrudan sivilleri hedef almakla suçladı ve ABD ile yürütülen ortak askeri adımların ''küresel bir tehdidi bertaraf etmeye'' yönelik olduğunu savundu. Netanyahu ''Trump ile birlikte dünyayı kurtardık'' diyerek ABD Başkanına teşekkür etti.

İran'ın Kudüs'ün batısındaki Beit Shemesh kasabasına düzenlediği ve 9 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırı bölgesinde kameraların karşısına geçti. Netanyahu, İran yönetimini "tiranlıkla" suçlayarak, ABD ile birlikte yürütülen askeri adımların küresel bir tehdidi engellediğini savundu.

"SİVİLLERİ KORUYORUZ"

Netanyahu konuşmasında İran'ın doğrudan sivilleri hedef aldığını öne sürerek, "Tahran'ın tiranları sivilleri hedef alıyor. Biz ise sivilleri korumak için o tiranları hedef alıyoruz" dedi.

İran'ın nükleer silah ve kıtalararası balistik füze kapasitesine ulaşmasının yalnızca İsrail için değil, tüm dünya için tehdit oluşturacağını dile getiren Netanyahu, bu nedenle harekete geçtiklerini belirtti.

"BU SADECE İSRAİL MESELESİ DEĞİL"

İran'ın yıllardır "İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm" sloganları attığını söyleyen Netanyahu, tehdidin Avrupa dahil olmak üzere birçok ülkeye uzandığını savundu. Füze saldırısının ardından bölgede güvenlik riskinin en üst seviyeye çıktığını ifade eden İsrail Başbakanı, operasyonların meşru savunma kapsamında yürütüldüğünü kaydetti.

TRUMP'A TEŞEKKÜR

Netanyahu, açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'a özel olarak teşekkür etti.

"Dünyayı kurtarmaya yönelik bu kritik çabada yanımızda olan büyük dostumuz ve dünyanın büyük lideri Donald Trump'a teşekkür ediyorum" diyen Netanyahu, Washington ile Tel Aviv arasındaki koordinasyonun süreceğini vurguladı.

Son Dakika Dünya Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık - Son Dakika

