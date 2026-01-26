New York\'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri\'ni kısmen dondurdu

ABD'de "tarihi" olarak nitelenen kar yağışı ve soğuklar etkili oluyor.

ABD, DONDURUCU SOĞUKLARLA BOĞUŞUYOR

Texas, New York, New Jersey ve Washington D.C. eyalet ve bölgeleri dahil ülkenin orta ve kuzeydoğusundaki eyaletlerde başlayan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Ülkedeki hava trafiğini takip eden Flightaware sitesine göre ülke genelinde bugün 11 binden fazla uçuş iptal edilirken, 13 binden fazla uçuş da ertelendi. Kar fırtınasından dolayı hava trafiği özellikle Philadelphia, Washington, Baltimore, Kuzey Carolina, New York ve New Jersey'deki havaalanlarında ağır şekilde etkilendi.

HUDSON NEHRİ BUZ TUTTU

Dondurucu soğukların en büyük etkisi ise New York'taki Hudson Nehri'nde görüldü. Nehrin bazı bölümleri donarken, üzerinde buz kütleleri oluştu. Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre de 300 binden fazlası Tennessee'de, ve 150 bine yakını Mississippi'de olmak üzere sert kış şartlarının etkili olduğu eyaletlerde 920 bine yakın kişi elektriksiz kaldı.

Yetkililer, elektrik kesintisi olan bölgelerin artabileceği uyarısında bulundu. Başkent Washington D.C.'de 10 santimetre, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar kar yağışının beklendiği ifade edildi.

EVSİZ 5 KİŞİ DIŞARIDA ÖLÜ BULUNDU

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, bugün düzenlediği basın toplantısında, dünden bu yana şu ana kadar 5 evsiz kişinin dışarıda ölü bulunduğunu ve bu rakamın artabileceğini açıkladı.

Mamdani, "Onların ölüm sebeplerini şu an tam olarak bilmiyoruz ancak bu bize aşırı soğukların özellikle evsiz komşularımız için ne kadar tehlikeli olabileceğini hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Evsizler ve ihtiyacı olanlar için New York genelinde en az 10 geçici ısınma ve barınma merkezi açtıklarını belirten Mamdani, "Bu merkezlere gelen hiç kimse geri çevrilmeyecek ve ayrıca buralarda gerekli gıda yardımları da hazır bulundurulacak." şeklinde konuştu.

Mamdani, New York'ta okulların yarın kapalı olacağını, öğrencilerin evden çevrim içi eğitim göreceğini kaydederek, "Kar yağışı şehrimizi kaplamaya başlarken ve koşullar tehlikeli hale gelirken, okul binalarını kapatmak New Yorkluların güvenliğini sağlamak için gerekli bir adımdır." dedi.

SICAKLIK EKSİ 47'YE KADAR DÜŞTÜ

New York Valisi Kathy Hochul da eyaletin yıllardır görmediği en uzun soğuk döneme ve en yüksek kar yağışı miktarına hazırlandığını söyledi.

Hochul, özellikle Kanada sınırına yakın bölgelerdeki Watertown'da sıcaklığın rekor seviyede sıfırın altında 37, Kopenhag'da da sıfırın altında 45 derece kaydedildiğini ifade etti ve "Eyaletimizi bir Arktik kuşatması sardı. Acımasız, dondurucu ve tehlikeli." ifadelerini paylaştı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 213 milyon insanın, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzey doğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde yarına kadar devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkileri"nin birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyardı.