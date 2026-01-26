New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu

Haberin Videosunu İzleyin
New York\'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri\'ni kısmen dondurdu
26.01.2026 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
New York\'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri\'ni kısmen dondurdu
Haber Videosu

ABD'nin New York kentinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası Hudson Nehri'nin bazı bölümleri dondu. Nehir üzerinde buz kütleleri oluştu.

ABD'de "tarihi" olarak nitelenen kar yağışı ve soğuklar etkili oluyor.

ABD, DONDURUCU SOĞUKLARLA BOĞUŞUYOR

Texas, New York, New Jersey ve Washington D.C. eyalet ve bölgeleri dahil ülkenin orta ve kuzeydoğusundaki eyaletlerde başlayan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Ülkedeki hava trafiğini takip eden Flightaware sitesine göre ülke genelinde bugün 11 binden fazla uçuş iptal edilirken, 13 binden fazla uçuş da ertelendi. Kar fırtınasından dolayı hava trafiği özellikle Philadelphia, Washington, Baltimore, Kuzey Carolina, New York ve New Jersey'deki havaalanlarında ağır şekilde etkilendi.

HUDSON NEHRİ BUZ TUTTU

Dondurucu soğukların en büyük etkisi ise New York'taki Hudson Nehri'nde görüldü. Nehrin bazı bölümleri donarken, üzerinde buz kütleleri oluştu. Çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi poweroutage sitesine göre de 300 binden fazlası Tennessee'de, ve 150 bine yakını Mississippi'de olmak üzere sert kış şartlarının etkili olduğu eyaletlerde 920 bine yakın kişi elektriksiz kaldı.

New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu

Yetkililer, elektrik kesintisi olan bölgelerin artabileceği uyarısında bulundu. Başkent Washington D.C.'de 10 santimetre, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar kar yağışının beklendiği ifade edildi.

EVSİZ 5 KİŞİ DIŞARIDA ÖLÜ BULUNDU

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, bugün düzenlediği basın toplantısında, dünden bu yana şu ana kadar 5 evsiz kişinin dışarıda ölü bulunduğunu ve bu rakamın artabileceğini açıkladı.

Mamdani, "Onların ölüm sebeplerini şu an tam olarak bilmiyoruz ancak bu bize aşırı soğukların özellikle evsiz komşularımız için ne kadar tehlikeli olabileceğini hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu

Evsizler ve ihtiyacı olanlar için New York genelinde en az 10 geçici ısınma ve barınma merkezi açtıklarını belirten Mamdani, "Bu merkezlere gelen hiç kimse geri çevrilmeyecek ve ayrıca buralarda gerekli gıda yardımları da hazır bulundurulacak." şeklinde konuştu.

Mamdani, New York'ta okulların yarın kapalı olacağını, öğrencilerin evden çevrim içi eğitim göreceğini kaydederek, "Kar yağışı şehrimizi kaplamaya başlarken ve koşullar tehlikeli hale gelirken, okul binalarını kapatmak New Yorkluların güvenliğini sağlamak için gerekli bir adımdır." dedi.

New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu

SICAKLIK EKSİ 47'YE KADAR DÜŞTÜ

New York Valisi Kathy Hochul da eyaletin yıllardır görmediği en uzun soğuk döneme ve en yüksek kar yağışı miktarına hazırlandığını söyledi.

Hochul, özellikle Kanada sınırına yakın bölgelerdeki Watertown'da sıcaklığın rekor seviyede sıfırın altında 37, Kopenhag'da da sıfırın altında 45 derece kaydedildiğini ifade etti ve "Eyaletimizi bir Arktik kuşatması sardı. Acımasız, dondurucu ve tehlikeli." ifadelerini paylaştı.

New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 213 milyon insanın, güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzey doğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, kar fırtınasının ülkenin büyük bir bölümünde yarına kadar devam edeceği, ardından çok düşük sıcaklıkların gelmesi ve bunun sonucunda buzlanma ile "tehlikeli seyahat ve altyapı etkileri"nin birkaç gün boyunca sürmesinin beklendiği konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, New York, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • YoH null YoH null:
    ee normal 1 0 Yanıtla
  • 3475082Ak 3475082Ak:
    nehir donunca felaketmi olmuş oluyor??? 1 0 Yanıtla
  • Yasin Basak Yasin Basak:
    mamdani kurtar evsizleri kral 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Kütahya’da kayıp gencin cansız bedeni dere kenarında bulundu Kütahya'da kayıp gencin cansız bedeni dere kenarında bulundu
Alacak verecek kavgasında kan aktı Alacak verecek kavgasında kan aktı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi’nin hedefinde Türkiye var Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
ABD’de korkunç kaza 8 kişiyi taşıyan özel jet düştü ABD'de korkunç kaza! 8 kişiyi taşıyan özel jet düştü
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu
Yılmaz Güney’in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı "Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

22:01
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
20:18
Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
19:00
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
Annesinin cenazesinde kardeşini katletti
18:36
Sosyal medyada ifşa etmişti Danla Bilic’ten Alper Potuk itirafı
Sosyal medyada ifşa etmişti! Danla Bilic'ten Alper Potuk itirafı
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
18:13
Emre Mor’un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
18:12
Kar yağışı değil küçük kıyamet ABD’de 200 milyon kişi tehdit altında
Kar yağışı değil küçük kıyamet! ABD'de 200 milyon kişi tehdit altında
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
17:14
Serik’te Silah Ticareti Operasyonu
Serik'te Silah Ticareti Operasyonu
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
16:31
Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 22:30:48. #7.11#
SON DAKİKA: New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.