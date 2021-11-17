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New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı

17.11.2021 11:51

Yayınladığı görseller üzerinden Türkiye'ye yaptığı algı operasyonlarıyla tanınan New York Times gazetesi yine benzer bir girişimde bulundu. İsveçli bir kuruluş tarafından yayımlanan demokrasi raporunu analiz eden New York Times, haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki fotoğrafını kullanarak algı oluşturmaya çalıştı.

İsveç merkezli düşünce kuruluşu V-Dem, '2021 Demokrasi Raporu'nu yayınladı. "ABD'nin müttefiklerinde demokrasinin, ABD'yle müttefik olmayan ülkelere göre daha fazla gerilediği"ne yönelik rapor, Amerikan New York Times gazetesinde analiz haber olarak kendine yer buldu.

ABD'li New York Times yine algı peşinde! Bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştılar

HABERDE BİRÇOK ÜLKENİN ADI GEÇİYOR AMA...

Ancak New York Times, haber fotoğrafında, ismi geçen birçok ülkeye rağmen Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmine yer verdi.

ABD'li New York Times yine algı peşinde! Bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştılar

BM GENEL KURULU'NDAKİ FOTOĞRAFLA ALGI PEŞİNDELER

Gazete, Erdoğan'ın 2019'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere kürsüye doğru yürüdüğü esnada çekilen kareyi kullanarak algı oluşturmaya çalıştı.

ABD'li New York Times yine algı peşinde! Bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştılar

TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLÜYORLAR

Uluslararası medya kuruluşları, Türkiye'yi ilgilendirmeyen olumsuz haberlerinde dahi Türkiye'den görsellere sık sık yer veriyor. Fotoğraf seçimleriyle de algı oluşturmaya çalışıyor. Avrupa ülkeleriyle ilgili bir haberde 'normal' fotoğrafları tercih ederlerken, Türkiye'den haberlerinde ise olumsuz bir intiba bırakacak görselleri kullanıyorlar.

New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı

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Son Dakika Dünya New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: New York Times gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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