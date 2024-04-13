Orta Doğu\'da savaş çanları çalıyor! İran seyir füzelerini hareket ettirmeye başladı

Dünya

"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'deki İran Büyükelçiliği'ne düzenlediği ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ve İran'ın karşılık vereceğini açıklaması bölgedeki gerilimi tırmandırdı. İran'ın 48 saat içinde İsrail'e misilleme yapması beklenirken, ABD ise İsrail'i korumak adına hava savunma sistemi taşıyan savaş gemilerini bölgeye demirledi. İran, İsrail ile olası bir çatışmaya müdahil olması durumunda ABD hedeflerini vurma tehdidinde bulunurken, ülke içindeki insansız hava araçları ve seyir füzelerini hareket ettirmeye başladıkları tespit edildi.

İRAN'DAN ABD'YE AÇIK TEHDİT

İran'ın, Joe Biden yönetimine İsrail ile yaşanacak bir çatışmaya müdahil olmaması gerektiği, aksi takdirde ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerinin hedef alınacağı uyarısında bulunduğu ileri sürüldü. ABD'de yayın yapan Axios internet sitesinin 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın İsrail'le yaşanacak bir çatışmaya ilişkin Washington yönetimine birkaç Arap ülkesi aracılığıyla bu hafta başında mesaj yolladığı belirtildi. Yetkililer, İran'ın Arap ülkeleri aracılığıyla yaptığı uyarının, İsrail'e yönelik misilleme saldırısının ardından ABD'nin devreye girmesi durumunda bölgedeki ABD üslerinin hedef alınacağı yönünde olduğunu aktardı.

MÜDAHİL OLURSA ABD'NİN ORTA DOĞU'DAKİ ÜSLERİ HEDEF ALINABİLİR

İran'ın ABD yönetimine ilettiği mesajın net olmadığını belirten söz konusu yetkili, Washington'daki istihbarat yetkililerinin değerlendirmesinin İsrail'in yapacağı bir karşı saldırıya ABD'nin katılması durumunda bölgedeki üslerinin hedef alınabileceği yönünde olduğunu kaydetti. Yetkililerden ikisi ise İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın İngiliz, Alman ve Avustralyalı mevkidaşları ile yaptığı görüşmelerde, Tahran yönetiminin bölgesel bir gerilime yol açmayacak sınırlı bir tepkiyi hedeflediğinin sinyalini verdiğini ileri sürdü.

İSRAİL'DE ENDİŞE ARTIYOR

İsrail basını, İran'ın misillemesine yönelik endişelerin bulunduğunu ve İsrail'in karşılık vermek üzere İran içindeki hedeflere saldıracağını yazdı. İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz başta olmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle olası İran saldırısı konusunda istişarelere başladığını bildirdi. İsrail ordusunda "zorunlu ve yedek asker olarak görev yapan personelin yurt dışına çıkış yasağı konusundaki kısıtlamaların sıkılaştırıldığı" açıklandı.

"İRAN İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI"

Haaretz gazetesi yazarı İsrailli askeri analist Amos Harel, Savaş Kabinesi ve Bakanlar Kurulunda geçen hafta Gazze'deki İsrailli esirler konusundan çok İran'dan muhtemel saldırıların görüşüldüğünü aktardı. "İran için kırmızı çizgi aşıldı ve İran İsrail'e karşılık verecek." öngörüsünde bulunan Harel, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in misilleme tehdidini hatırlatarak, "Görünüşe göre, askeri saldırı için tedbirler alınmış." değerlendirmesinde bulundu. İsrail merkezli "Walla" sitesi yazarlarından Avichai Haim, "İran Devrim Muhafızları'ndan üst düzey yetkililerin Şam'da öldürülmesinden bu yana İsrailliler, İran'ın cevabının geleceğini bilerek uyuyor." ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDUSU: SALDIRI VE SAVUNMA BAKIMINDAN HAZIRLIKLIYIZ

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise dün İsrail'in "en üst düzeyde hazırlık durumunda" olduğuna dikkati çekerek, "Saldırı ve savunma bakımından hazırlıklıyız." dedi. Hagari, "İran yıllardır, özellikle savaş (7 Ekim sonrası) boyunca Lübnan, Gazze, Suriye, Irak ve Yemen'deki vekil güçlerini İsrail'e saldırtmak için finanse ediyor, yönlendiriyor ve silahlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İRAN SEYİR FÜZELERİNİ HAREKET ETTİRİYOR

Times of Israel IDF'nin teyakkuz halinde olduğunu 'İsrail, İran saldırısına karşı yüksek alarma geçiyor' manşeti ile duyurdu. İki ABD istihbarat kaynağı CNN'e, ABD'nin İran'ın insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi askeri varlıkları ülke içinde hareket ettirdiğini gördüğünü söyledi. İsrailli gazete bu gelişmeyi 'Bu, İsrail topraklarındaki hedefler de dahil olmak üzere İsrail hedeflerine yönelik olası bir İran saldırısının sinyalini veren son gelişmedir' yorumu ile okurlarına duyurdu.