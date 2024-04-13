Orta Doğu'da savaş çanları çalıyor! İran seyir füzelerini hareket ettirmeye başladı - Son Dakika
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Orta Doğu'da savaş çanları çalıyor! İran seyir füzelerini hareket ettirmeye başladı

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İsrail'in Suriye'deki büyükelçilik binasına gerçekleştirdiği saldırı sonrası İran'ın "Karşılık vereceğiz" çıkışının yankıları devam ediyor. İran'ın 24-48 saat içinde bir misilleme yapması beklenirken, ABD ise İsrail açıklarına hava savunma sistemi taşıyan savaş gemisi demirledi. Washington yönetimine mesaj gönderen İran, İsrail'le yaşanacak bir çatışmaya müdahil olmaları halinde ABD kuvvetlerine saldıracaklarını belirtirken, seyir füzelerini hareket ettirmeye başladıkları görüldü.

13.04.2024 08:55  Güncelleme: 08:59
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İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'deki İran Büyükelçiliği'ne düzenlediği ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ve İran'ın karşılık vereceğini açıklaması bölgedeki gerilimi tırmandırdı. İran'ın 48 saat içinde İsrail'e misilleme yapması beklenirken, ABD ise İsrail'i korumak adına hava savunma sistemi taşıyan savaş gemilerini bölgeye demirledi. İran, İsrail ile olası bir çatışmaya müdahil olması durumunda ABD hedeflerini vurma tehdidinde bulunurken, ülke içindeki insansız hava araçları ve seyir füzelerini hareket ettirmeye başladıkları tespit edildi.

İRAN'DAN ABD'YE AÇIK TEHDİT

İran'ın, Joe Biden yönetimine İsrail ile yaşanacak bir çatışmaya müdahil olmaması gerektiği, aksi takdirde ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerinin hedef alınacağı uyarısında bulunduğu ileri sürüldü. ABD'de yayın yapan Axios internet sitesinin 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın İsrail'le yaşanacak bir çatışmaya ilişkin Washington yönetimine birkaç Arap ülkesi aracılığıyla bu hafta başında mesaj yolladığı belirtildi. Yetkililer, İran'ın Arap ülkeleri aracılığıyla yaptığı uyarının, İsrail'e yönelik misilleme saldırısının ardından ABD'nin devreye girmesi durumunda bölgedeki ABD üslerinin hedef alınacağı yönünde olduğunu aktardı.

Orta Doğu'da savaş çanları çalıyor! İran seyir füzelerini hareket ettirmeye başladı

MÜDAHİL OLURSA ABD'NİN ORTA DOĞU'DAKİ ÜSLERİ HEDEF ALINABİLİR

İran'ın ABD yönetimine ilettiği mesajın net olmadığını belirten söz konusu yetkili, Washington'daki istihbarat yetkililerinin değerlendirmesinin İsrail'in yapacağı bir karşı saldırıya ABD'nin katılması durumunda bölgedeki üslerinin hedef alınabileceği yönünde olduğunu kaydetti. Yetkililerden ikisi ise İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın İngiliz, Alman ve Avustralyalı mevkidaşları ile yaptığı görüşmelerde, Tahran yönetiminin bölgesel bir gerilime yol açmayacak sınırlı bir tepkiyi hedeflediğinin sinyalini verdiğini ileri sürdü.

İSRAİL'DE ENDİŞE ARTIYOR

İsrail basını, İran'ın misillemesine yönelik endişelerin bulunduğunu ve İsrail'in karşılık vermek üzere İran içindeki hedeflere saldıracağını yazdı. İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz başta olmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle olası İran saldırısı konusunda istişarelere başladığını bildirdi. İsrail ordusunda "zorunlu ve yedek asker olarak görev yapan personelin yurt dışına çıkış yasağı konusundaki kısıtlamaların sıkılaştırıldığı" açıklandı.

Orta Doğu'da savaş çanları çalıyor! İran seyir füzelerini hareket ettirmeye başladı

"İRAN İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI"

Haaretz gazetesi yazarı İsrailli askeri analist Amos Harel, Savaş Kabinesi ve Bakanlar Kurulunda geçen hafta Gazze'deki İsrailli esirler konusundan çok İran'dan muhtemel saldırıların görüşüldüğünü aktardı. "İran için kırmızı çizgi aşıldı ve İran İsrail'e karşılık verecek." öngörüsünde bulunan Harel, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in misilleme tehdidini hatırlatarak, "Görünüşe göre, askeri saldırı için tedbirler alınmış." değerlendirmesinde bulundu. İsrail merkezli "Walla" sitesi yazarlarından Avichai Haim, "İran Devrim Muhafızları'ndan üst düzey yetkililerin Şam'da öldürülmesinden bu yana İsrailliler, İran'ın cevabının geleceğini bilerek uyuyor." ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDUSU: SALDIRI VE SAVUNMA BAKIMINDAN HAZIRLIKLIYIZ

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise dün İsrail'in "en üst düzeyde hazırlık durumunda" olduğuna dikkati çekerek, "Saldırı ve savunma bakımından hazırlıklıyız." dedi. Hagari, "İran yıllardır, özellikle savaş (7 Ekim sonrası) boyunca Lübnan, Gazze, Suriye, Irak ve Yemen'deki vekil güçlerini İsrail'e saldırtmak için finanse ediyor, yönlendiriyor ve silahlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu'da savaş çanları çalıyor! İran seyir füzelerini hareket ettirmeye başladı

İRAN SEYİR FÜZELERİNİ HAREKET ETTİRİYOR

Times of Israel IDF'nin teyakkuz halinde olduğunu 'İsrail, İran saldırısına karşı yüksek alarma geçiyor' manşeti ile duyurdu. İki ABD istihbarat kaynağı CNN'e, ABD'nin İran'ın insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi askeri varlıkları ülke içinde hareket ettirdiğini gördüğünü söyledi. İsrailli gazete bu gelişmeyi 'Bu, İsrail topraklarındaki hedefler de dahil olmak üzere İsrail hedeflerine yönelik olası bir İran saldırısının sinyalini veren son gelişmedir' yorumu ile okurlarına duyurdu.

NE OLMUŞTU?

ABD basınında çıkan haberlerde, İran'ın, 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e karşı bugün veya en geç yarına kadar karşılık vermeye hazırlandığı belirtilmişti. İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti. Fransa, bölgede tırmanan gerilim üzerine Fransız vatandaşlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yapılmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı.

ABD, İSRAİL AÇIKLARINA SAVAŞ GEMİSİ DEMİRLEDİ

ABD'nin gelişmiş savunma sistemlerine sahip savaş gemisinin İsrail kıyılarına demir attığı bildirildi. Konuya dair haber, İsrail televizyonu Kanal 14'te yayımlandı. Haberde, ABD'ye ait gelişmiş savunma sistemleriyle donanımlı füze gemisinin İsrail açıklarına demirlediği belirtildi.

Orta Doğu'da savaş çanları çalıyor! İran seyir füzelerini hareket ettirmeye başladı

"İRAN SALDIRISININ 24-48 SAATTE GERÇEKLEŞME İHTİMALİ VAR"

Bunun, yakın zamanda İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlemesi durumunda yardımcı olacağı vurgulanan haberde, ismini açıklamak istemeyen İsrailli bir yetkilinin şu sözlerine yer verildi: "İsrail, İran'ın kendisine doğrudan düzenleyeceği saldırıya hazırlanıyor. İsrail'in kuzeyi veya güneyine düzenlenmesi muhtemel İran saldırısının önümüzdeki 24-48 saatte gerçekleşme ihtimali var."

BEYAZ SARAY: TEHDİT GERÇEK VE ÇOK CİDDİ

Beyaz Saray, İran'ın Suriye'deki konsolosluk binasının bombalanmasına misilleme olarak İsrail'e saldırı düzenleme tehdidinin çok ciddi olduğunu bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, çevrim içi toplantıda gazetecilere verdiği demeçte, "Burada İran'dan gelebilecek potansiyel tehdidin hala gerçek, geçerli ve kesinlikle inandırıcı olduğuna inanıyoruz ve bunu elimizden geldiğince yakından izliyoruz." dedi. Kirby, "Odak noktamız İsrailli mevkidaşlarımızla görüşmeler yapmak ve sadece konuşmak değil, aynı zamanda onların ihtiyaç duydukları şeye sahip olduklarından ve kendilerini savunabildiklerinden emin olmak." diye konuştu. ABD'nin İsrail'in savunması ve meşru müdafaası konusundaki taahhütlerinde "ciddi olduklarını" ifade eden Kirby, İran'ın muhtemel saldırısına karşı alınan tedbirlerle ilgili detay vermedi.

Orta Doğu\'da savaş çanları çalıyor! İran seyir füzelerini hareket ettirmeye başladı

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Orta Doğu'da savaş çanları çalıyor! İran seyir füzelerini hareket ettirmeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • R B: İran mı saldırıya geçecek ? hava gazı ...güldürmeyin ... 179 24 Yanıtla
  • Taha Yıldız: İran tasmasının bağlı olduğu yere saldıramaz. 138 18 Yanıtla
  • Gunes Turan: İran dostlarına asla saldırmaz...! 117 10 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: ABD Ukrayna gibi iranıda savaşa çekmek istiyor Dünyada ABD , İngiliz ve yahudi yok olmadan huzur gelmez 111 10 Yanıtla Murat Yılmaz: bir de İran var. Onu da ekle listeye 30 5
  • Borsa Gündem: Aman irancım abim saldırma. Sen yıkarsın, sen büyüksün, sen abisin, sen yaparsın… Şamaroğlanı lan bu 86 13 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Bi Ata sözüdür ısıracak köpek dişini göstermez 85 4 Yanıtla
  • fatih mazlum: Yine kuru sıkı 76 7 Yanıtla
  • Borsa Gündem: İran demek gazman demek. Maalesef bizim burnumuzun dibinde 65 7 Yanıtla
  • oktay sayar: İran,çin ,Rusya üçlüsü karar almadan hiç bir şey olmaz 65 7 Yanıtla
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