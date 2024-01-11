Papua Yeni Gine\'de Ayaklanmaların Ardından Olağanüstü Hal İlan Edildi

Papua Yeni Gine, 16 kişinin öldüğü ayaklanmaların ardından 14 günlük olağanüstü hal ilan etti

Başbakan, başkent Port Moresby'de 16 kişinin öldüğü ayaklanmaların ardından 14 günlük olağanüstü hal ilan etti, polis şefini ve üst düzey bürokratları görevden aldı.

Papua Yeni Gine lideri, başkent Port Moresby'de 16 kişinin ayaklanmalarda öldürülmesinin ardından Başbakan James Marape, 14 günlük bir olağanüstü hal ilan etti. Marape, acil durum kararnamesi kapsamında "herhangi bir yerde müdahale etmeye hazır" olan 1,000'den fazla askerin olduğunu açıkladı.

Marape, bir basın toplantısında, ülkenin polis şefini ve maliye ile hazine departmanlarının üst düzey bürokratlarını, hükümetin olayların nedenini incelediği bir gözden geçirme yapılırken görevden aldığını açıkladı.

Şiddet, bir grup askerin, polis memurunun ve cezaevi görevlisinin maaşlarındaki açıklanamayan kesintilere karşı başlattığı protestoların ardından Port Moresby'de çıktı.

Olaylar hızla başkente 300 kmuzaklıktaki Lae şehrine yayıldı.

Port Moresby'de sekiz kişi ölürken, polis, Lae'de yedi kişinin öldüğünü açıkladı.

Televizyon görüntüleri, çarşamba günü Port Moresby'nin sokaklarında binlerce kişinin, birçok kişinin yağmalanmış malzemeler taşıdığını gösterdi. Kara duman şehrin üzerine yükselirken, bir kalabalık başbakanlık binasının dışında bir polis arabasını ateşe verdi.

Çin elçiliği, Çin'e ait işletmelerin hedef alındığını ve belirli sayıda vatandaşının yaralandığını söyledi. Elçilik, bir açıklamada, "Dövme, kırma, yağma ve yakma yaşandı, birçok Çin dükkânı dahil bazı ticari tesisler soyuldu" dedi.

pekin, Papua Yeni Gine hükümetine bir şikayette bulundu ve Çin Dışişleri Bakanlığı, iki Çin vatandaşının olaylarda "hafif yaralandığını" söyledi.

Bakanlık sözcüsü Mao Ning, "PNG'deki Çin vatandaşlarını yerdeki güvenlik durumunu yakından takip etmeleri konusunda uyarıyoruz" dedi.

Post Courier gazetesi, askerlerin hukuku ve düzeni yeniden tesis etmeye yardımcı olmak için görevlendirildiğini ve askeri araçların "güç gösterisi" olarak sokaklarda olduğunu bildirdi.