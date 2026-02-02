Pedofili dosyasında skandal diyalog: "Sizin için küçük bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı? - Son Dakika
Pedofili dosyasında skandal diyalog: "Sizin için küçük bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?

Pedofili dosyasında skandal diyalog: "Sizin için küçük bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?
02.02.2026 07:35
Jeffrey Epstein dosyalarında ortaya çıkan Peggy Siegal'e ait e-posta yazışmasında kullanılan "Sizin için küçük bir bebek getirebilirim… Tam Madonna gibi" ifadeleri, Hollywood'un PR dünyasıyla Epstein arasındaki karanlık ve rahatsız edici ilişki ağını yeniden gündeme taşıdı; dış basın, bu dilin istismar iddialarını normalleştiren tehlikeli bir yaklaşımı yansıttığını vurguladı.

ABD'de kamuoyuna açıklanan yeni Jeffrey Epstein belgeleri, skandalın boyutlarını bir kez daha genişletti. Dosyalarda Hollywood'un tanınmış halkla ilişkiler uzmanlarından Peggy Siegal'in Epstein ile yaptığı yazışmalar yer aldı. Belgelerde yer alan bir e-postada Siegal'in Epstein'e, "Sizin için küçük bir bebek getirebilirim… ya da iki. Erkek mi kız mı? Tam Madonna gibi." ifadelerini kullandığı görüldü.

ÇOK AĞIR İFADELER

Dış basın, bu mesajı Epstein'ın çevresinde dolaşan istismar iddialarının "normalleştirildiği" ve elit çevrelerde rahatsız edici bir dilin nasıl sıradanlaştığını gösteren en çarpıcı örneklerden biri olarak değerlendirdi. ABD ve Avrupa basınında yer alan yorumlarda, söz konusu ifadelerin "şaka" ya da "metafor" olarak geçiştirilemeyecek kadar ağır olduğu vurgulandı.

SKANDAL MEDYA VE EĞLENCE ENDÜSTRİSİNE UZANIYOR

Hollywood'da Oscar sezonunun en etkili PR figürlerinden biri olarak bilinen Siegal'in, Epstein ile yalnızca medya stratejileri değil, bu denli rahatsız edici içerikler içeren bir dil üzerinden iletişim kurmuş olması, skandalın medya ve eğlence endüstrisine uzanan boyutunu gözler önüne serdi. Bazı yorumcular, bu yazışmaların Epstein'ın çevresindeki güç ağının ne kadar geniş ve dokunulmaz hissettiğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

"SÖZ KONUSU MESAJ BAĞLAMINDAN KOPARILDI"

Siegal cephesinden gelen açıklamalarda ise söz konusu mesajın bağlamından koparıldığı savunuldu. Ancak dış basındaki analizlerde, ifadelerin tonu ve kullanılan benzetmenin, Epstein'ın bilinen geçmişi göz önünde bulundurulduğunda "masum" kabul edilemeyeceği görüşü öne çıktı.

NE OLMUŞTU?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Jeffrey Epstein, Hollywood, Madonna, Bebek, Medya, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Dünya

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Pedofili dosyasında skandal diyalog: "Sizin için küçük bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı? - Son Dakika
