Pedofili dosyasında skandal diyalog: "Sizin için küçük bir bebek getirebilirim, erkek mi kız mı?

ABD'de kamuoyuna açıklanan yeni Jeffrey Epstein belgeleri, skandalın boyutlarını bir kez daha genişletti. Dosyalarda Hollywood'un tanınmış halkla ilişkiler uzmanlarından Peggy Siegal'in Epstein ile yaptığı yazışmalar yer aldı. Belgelerde yer alan bir e-postada Siegal'in Epstein'e, "Sizin için küçük bir bebek getirebilirim… ya da iki. Erkek mi kız mı? Tam Madonna gibi." ifadelerini kullandığı görüldü.

ÇOK AĞIR İFADELER

Dış basın, bu mesajı Epstein'ın çevresinde dolaşan istismar iddialarının "normalleştirildiği" ve elit çevrelerde rahatsız edici bir dilin nasıl sıradanlaştığını gösteren en çarpıcı örneklerden biri olarak değerlendirdi. ABD ve Avrupa basınında yer alan yorumlarda, söz konusu ifadelerin "şaka" ya da "metafor" olarak geçiştirilemeyecek kadar ağır olduğu vurgulandı.

SKANDAL MEDYA VE EĞLENCE ENDÜSTRİSİNE UZANIYOR

Hollywood'da Oscar sezonunun en etkili PR figürlerinden biri olarak bilinen Siegal'in, Epstein ile yalnızca medya stratejileri değil, bu denli rahatsız edici içerikler içeren bir dil üzerinden iletişim kurmuş olması, skandalın medya ve eğlence endüstrisine uzanan boyutunu gözler önüne serdi. Bazı yorumcular, bu yazışmaların Epstein'ın çevresindeki güç ağının ne kadar geniş ve dokunulmaz hissettiğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

"SÖZ KONUSU MESAJ BAĞLAMINDAN KOPARILDI"

Siegal cephesinden gelen açıklamalarda ise söz konusu mesajın bağlamından koparıldığı savunuldu. Ancak dış basındaki analizlerde, ifadelerin tonu ve kullanılan benzetmenin, Epstein'ın bilinen geçmişi göz önünde bulundurulduğunda "masum" kabul edilemeyeceği görüşü öne çıktı.