Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

ABD'de son günlerde Donald Trump yönetiminin göçmen politikaları ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin uyguladığı şiddet, pek çok kentte protestolara neden olurken, tepkiler arasında Ballard'ın çıkışı da öne çıktı. Ballard, konuşması boyunca Renee Good'un adını defalarca anarak, yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi.,

"HİÇBİR KOLLUK KUVVETİ MASKE TAKMAZ"

Ballard, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu olmamalıydı, ama bugün buradayız. Şunu bilin ki, gerçek kolluk kuvvetleri… Trump'ın muhtemelen ABD vatandaşlarına saldırmak için kurduğu yeni ordu, sahte ICE değil. Söylediklerimi duydunuz mu? Hiçbir kolluk kuvveti mensubu maske takmaz. Hiçbiri, hiçbiri."

"GERÇEK KOLLUK KUVVETİ HAREKET EDEN ARACA ATEŞ ETMEZ"

Kimliklerini maske ile gizleyen ICE görevlilerinin tutuklanmasını desteklediklerini belirten Ballard, Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner'a da teşekkür ederek, "Maske takarak suç işlemek için topluluklarımıza gelenleri hapse atacağını söyleyen Bölge Savcımız Larry Krasner için Tanrı'ya şükrediyorum. Ve açıkça söylüyorum; bunu burada yaparsanız tutuklanırsınız" dedi.

Ballard, Renee Good'un vurulduğu ana ilişkin değerlendirmesinde de sert bir dil kullanarak şunları söyledi:

"Gerçek kolluk kuvveti mensupları, hareket halindeki araçlara ateş etmez. 'Kaçıyordu' demiyorum, çünkü kaçmıyordu. Yoldan çekiliyordu. Gerçek kolluk kuvveti mensupları, yasa dışı bir eylemi tetiklemek için hareket halindeki araçların önünde durmaz."

"ONLAR SAHTE KOLLUK KUVVETİ"

ICE ekiplerine karşı duran herkesin yanında olduklarını vurgulayan Ballard, ICE görevlilerini "kolluk kuvveti" olarak görmediğini belirterek şu sözleri kaydetti:

"Ben onlara kolluk kuvveti falan demiyorum. Onlara uydurma, sahte, özenti kolluk kuvvetleri diyorum; çünkü yaptıkları yalnızca yasalara değil, ahlaka da aykırı."

TRUMP YERİNE "BEYAZ SARAY'DAKİ SUÇLU" İFADESİNİ KULLANDI

Savcı Krasner ile birlikte hareket edeceklerini söyleyen Ballard, ICE görevlilerine yönelik uyarısını ise şu ifadelerle tamamladı:

"Eğer bu şehre gelip suç işlemek isterseniz, saklanamayacaksınız. Kimse sizi buradan kaçırıp götürmeyecek. Beyaz Saray'daki suçlu sizi hapse girmekten kurtaramayacak."