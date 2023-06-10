Polonya'da Yol Çalışması Sırasında 450 'Vampir' İskeleti Bulundu

Polonya'da gerçekleştirilen bir yol çalışması sırasında, 400'den fazla 'vampir' olduğuna inanılan kişilere ait iskeletlerin bulunduğu toplu bir mezar bulundu.
Kuzeydoğudaki Luzino köyünde yapılan bu korkutucu keşifte, 450'den fazla iskeletin bazılarının başları kesilmiş, kafaları bacakları arasına konmuş ve ağızlarına bir bozuk para yerleştirilmişti.
Bu ritüel, 19. yüzyılda bu bölgede 'vampir lanetini' kaldırmak için uygulanıyordu. Arkeolog Maciej Stromski, bu uygulamanın, ölülerin mezarlarından dönme inancını engellemek için yapıldığını belirtti.
Ayrıca, bir aile üyesi cenaze sonrası kısa bir süre içinde öldüyse, ölen kişinin bir vampir olabileceğine dair inanışları da ortaya çıkarıldı. Bu durumda, ölen kişinin mezarı açılıyor, başı kesiliyor ve bacaklarının arasına yerleştiriliyordu. Araştırmacılar ayrıca, iskeletlerin yüzde 30'unun yanında tuğla bulduklarını ve bunun bir ritüel olarak uygulandığını belirtti.
Bu vampir inanışları, insanların bazı ölülerin kan emici canavarlar olarak mezarlarından çıkacağına ve yaşayanları korkutacağına dair korkularını yansıtıyor. Bu bölgede, ölülerin mezarından dönmesini engellemek için ölülerin kafatasına metal çubuk ya da çivi çakıldığına dair bulgular bulmak da yaygın.
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