Putin'den isyan sonrası ilk açıklama: Önceliğimiz Ukrayna harekatı - Son Dakika
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Putin'den isyan sonrası ilk açıklama: Önceliğimiz Ukrayna harekatı

25.06.2023 14:41

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, paralı ordu Wagner'in 1 günlük isyanının dün akşam anlaşma yoluyla sona ermesinin ardından bir açıklama yaptı. Putin, "Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyim" dedi.

Paralı asker ordusu Wagner'in isyan başlattığı Rusya 1 gün içinde kabusu yaşadı. Wagner güçleri başkent Moskova'ya ilerlerken Belarus'un araya girmesiyle isyan 24 saat sonunda anlaşma yoluyla sona erdi. Gözlerin çevrildiği Rusya lideri Putin, ise ilk açıklamasında "Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyim. Önceliğimiz Ukrayna'daki harekat. Ukrayna'daki tüm planlarımız gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

"GÜNE BUNUNLA BAŞLIYORUM, BUNUNLA BİTİRİYORUM"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner krizinin sona ermesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Putin açıklamasında, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Rus lider Putin, Ukrayna'da harekatının kendisi için önemini "Güne bununla başlıyorum, bununla bitiriyorum" sözleriyle anlattı. Putin ayrıca "Rusya, Ukrayna'daki özel askeri harekat ile ilgili tüm planların ve görevlerin gerçekleştireceğinden emindir" dedi.

ANLAŞMA SONRASI ASKERLER CEPHEYE GERİ DÖNDÜ

Dün akşam Wagner lideri Prigojin'in Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul etmesiyle gerilim son buldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin Belarus'a gidecek." ifadesini kullandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davası kapatılacak ve kendisi Belarus'a gidecek. Wagner'in paralı savaşçılarının üslerine dönmesi için anlaşmaya varıldı. Bu savaşçılardan bazıları, istemeleri halinde, Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacak. Bu, yürüyüşe katılmayanları ilgilendiriyor. Geri kalan savaşçılar da, cephedeki liyakatleri göz önünde bulundurularak yargılanmayacak. Onların cephedeki kahramanlıklarına her zaman saygı duyduk. Bu saygıyı her zaman muhafaza edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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