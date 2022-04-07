Putin'in kızları ve ailesi hakkında neler biliniyor? - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ailesi söz konusu olduğunda hep korumacı ve ketum oldu.

2015'te bir basın toplantısında, kızlarıyla ilgili yöneltilen soruları şöyle geçiştirmişti; "Kızlarım Rusya'da yaşıyor ve eğitimlerini de hep Rusya'da gördüler. Onlarla gurur duyuyorum. Üç yabancı dili akıcı şekilde konuşuyorlar. Ailem hakkında kimseye konuşmam. Herkesin kendi kaderini yaşama hakkı var. Kendi hayatlarını yaşıyorlar ve bunu onurlu bir şekilde yapıyorlar."

Putin iki kızının kimliklerini açıklamak istememiş olabilir, ama başkaları bunu yaptı.

ABD'nin Rusya'ya yönelik son yaptırımlarında 36 yaşındaki Maria Vorontsova ve 35 yaşındaki Katerina Tikhonova'nın adı geçiyor.

ABD'li bir yetkili "Putin'in mal varlığının çoğunun aile üyeleri üzerine olduğuna inanıyoruz ve bu yüzden onları hedef alıyoruz" dedi.

Putin'in aile yaşamına dair teyit edilmiş çok az bilgi olsa da, zaman zaman ortaya çıkan belgeler, haberler ve resmi açıklamalar, Putin'ın kızlarının sınırlı da olsa bir portresini çizmeye izin veriyor.

Maria ve Katerina, Putin'in boşandığı eşi Lyudmila'dan olan kızları.

Çift 1983'te evlendiğinde, Putin KGB (Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisi) ajanı, Lyudmila da hostesti.

Evlilikleri 30 yıl sürdü, bu sırada Putin de Rus siyasi sistemi içinde hızla yükseldi.

Çift 2013'te ayrıldı. Putin "Bu ortak bir karardı, birbirimizi çok az görebiliyoruz ve ikimizin de kendi hayatları var" demişti. Lyudmila ise Vladimir Putin'in "tamamen işine gömüldüğünü" söylemişti.

"Tıp merkezi inşa edecek şirketin ortağı"

Büyük kızları Maria 1985'te doğdu. St Petersburg Üniversitesi'nde biyoloji ve Moskova Devlet Üniversitesi'nde tıp okudu.

Maria Vorontsova şimdi endokrin (iç salgı bezleri) sistem üzerine uzmanlaşmış bir akademisyen. Çocuklardaki "bodur büyüme" vakaları üzerine bir kitabı bulunuyor ve Moskova'daki Endokrinoloji Araştırma Merkezi'nde kayıtlı araştırmacılardan biri.

Ama aynı zamanda bir iş kadını. BBC Rusça servisi, Maria Vorontsova'nın çok büyük bir tıp merkezi inşa etmeyi planlayan bir şirketin ortağı olduğunu ortaya çıkardı.

Maria Vorontsova, Hollandalı iş adamı Jorrit Joost Faassen ile evli. Faassen bir dönem Rusya devletine ait enerji devi Gazprom'da çalışıyordu. Çiftin ayrılmış olduğuna dair haberler mevcut.

Ukrayna işgalinin başlamasının ardından Maria Vorontsova ile konuşanlar, onun bu konuda babasını desteklediğini ve uluslararası basında çıkan haberlere şüpheyle yaklaştığını aktarıyor.

"Putin'in yakın dostunun oğluyla evlendi"

Putin'in küçük kızı, 35 yaşındaki Katerina Tikhonova ise ablasına göre çok daha göz önündeydi. 2013'teki uluslararası bir dans yarışmasında, partneriyle birlikte 5. olmuşlardı.

Katerina aynı yıl, Putin'in çok eski bir arkadaşının oğlu olan Kirill Shamalov'la evlendi. Düğünleri St Petersburg yakınlarındaki bir kayak merkezinde yapıldı. Otel çalışanları çiftin düğüne üç beyaz at tarafından çekilen bir kızakla geldiğini söylemişti.

Kirill Shamalov 2018'de, Rusya'nın enerji sektöründeki rolünden ötürü ABD'nin yaptırım uyguladığı isimler arasına girdi. ABD Hazinesi Shamalov'un mal varlığının "evliliğin ardından ciddi şekilde arttığını" belirtti.

Ancak bu çift de ayrıldı.

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası, iki Rus aktivist, Fransa'nın Biarritz kentinde, Shamalov'a ait olduğu söylenen lüks bir villayı işgal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Katerina Tikhonova da şu an ablası gibi hem akademisyen, hem de iş kadını.

2018'de Rusya devlet medyasında kısa da olsa boy göstermiş ve nöroteknoloji hakkında konuşmuştu. 2021'de de bir iş forumunda görüntülendi, ancak bu iki durumda da onun Putin'in kızı olduğu belirtilmedi.

Kız kardeşlerin babalarıyla çok vakit geçirmedikleri belirtiliyor.

Putin'in torunları da var. Putin 2017'deki bir röportajında torunları olduğunu söylemiş ancak sayısını ya da hangi kızından olduklarını belirtmemişti.

"Torunlarıma gelirsek…Biri anaokuluna başladı bile. Lütfen şunu anlayın. Onların kraliyet ailesi prensesleri gibi yetişmelerini istemiyorum. Onların normal insanlar olarak büyümelerini istiyorum" demişti.