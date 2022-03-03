Putin'in yanından ayırmadığı çantanın sırrı ne? Rusya Devlet Başkanı nükleer silah kullanma kararını anında iletilebiliyor - Son Dakika
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Putin'in yanından ayırmadığı çantanın sırrı ne? Rusya Devlet Başkanı nükleer silah kullanma kararını anında iletilebiliyor

03.03.2022 17:18

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin nükleer savaşa yol açabileceğine dair endişeler tüm dünyaya ses getirdi. 2020 tarihli askeri bir belgede yer alan detaylar göre; nükleer silah kullanma kararını Rusya Devlet Başkanı bizzat verebiliyor ve "Vurun" emrini sürekli yanında bulunan çantadaki düğmeye bastığı anda Genelkurmay'a iletiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta sonu orduya nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirme talimatı vermesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin nükleer savaşa yol açabileceğine dair endişeleri artırdı.

HER ŞEY O ÇANTASININ İÇİNDE

"Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılığa İlişkin Devlet Politikasının Temel İlkeleri" adlı 2020 tarihli bir belgede, nükleer silah kullanma kararını Rusya Devlet Başkanı'nın alabildiği belirtiliyor. 'Şeget' adlı küçük bir evrak çantası, devlet başkanının her zaman yanında tutuluyor.

Putin'in nükleer güç tehdidi sonrası tüm gözler yanından ayırmadığı çantaya çevrildi! 'Vurun' emrini anında iletiyor

Bu çanta, başkanı Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin komuta ve kontrol ağına bağlıyor. Bu küçük çantada silahların fırlatılmasını sağlayacak bir düğme yok. Ama Şeget sayesinde alınan kararlar ya da emirler Genelkurmay'a iletiliyor.

Putin'in nükleer güç tehdidi sonrası tüm gözler yanından ayırmadığı çantaya çevrildi

NÜKLEER FÜZELERİ DOĞRUDAN FIRLATABİLİRLER

Rus Devlet Başkanı'nın bu yönde aldığı karar fırlatma kodlarına erişimi bulunan Genelkurmay Başkanlığı'na iletiliyor. Bu noktada nükleer başlıklı füzelerin fırlatılması için komutanların önünde iki seçenek bulunuyor. İlk olarak yetkilendirme kodları, daha sonra fırlatma prosedürleri komutanlara doğrudan gönderebiliyor. Bu seçeneğin gerçekleşememesi ihtimaline karşı bir de yedek plan düşünülmüş. 'Perimetr' adlı bu 'B Planı', Genelkurmay Başkanlığı'nın tüm acil komuta noktalarını atlamasına ve füzeleri doğrudan fırlatmasına olanak tanıyor.

Putin'in nükleer güç tehdidi sonrası tüm gözler yanından ayırmadığı çantaya çevrildi! 'Vurun' emrini anında iletiyor

O ÇANTA AÇILIRSA 3. DÜNYA SAVAŞI BAŞLAR

Nükleer silah için Putin'in 'şeget'i açması, 3. Dünya savaşının başlaması demek olur. Böylesi bir nükleer savaş ise dünyanın sonu demek. Putin'in verdiği son emirler nükleer kartını çektiği şeklinde yorumlandı. Putin'in ülkenin nükleer güçlerinin yüksek alarma geçirilmesi gerektiği yönündeki açıklamasından bir gün sonra Rus Savunma Bakanlığı, nükleer füze kuvvetlerinin "gelişmiş" savaş duruma getirildiğini duyurdu. "Gelişmiş" veya "özel muharebe görevi" ifadesinin Rusya'nın nükleer doktrininde yer almaması nedeniyle bu terimin tam olarak neyi kastettiği bilinmiyor. Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırmacı olan Pavel Podvig, Twitter'da, emrin Rusya'nın nükleer komuta ve kontrol sistemini harekete geçirmiş ve esasen herhangi bir nihai fırlatma emri için iletişim kanallarını açmış olabileceğini söyledi.

Putin'in nükleer güç tehdidi sonrası tüm gözler yanından ayırmadığı çantaya çevrildi

RUSYA'NIN KAÇ TANE NÜKLEER SİLAHI VAR?

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu, Rusya'nın diğer tüm ülkelerden daha fazla 5 bin 977 nükleer savaş başlığına sahip olduğunu tahmin ediyor. Bunlardan bin 588'i konuşlandırılmış ve kullanıma hazır halde tutuluyor.Füzeler karadan, denizaltılardan ve uçaklardan ateşlenebiliyor. Vladimir Putin, Ukrayna'ya asker göndermeden kısa bir süre önce, 19 Şubat'ta Rusya'nın nükleer kuvvetlerinin koordineli bir testini yönetti.

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Bakan Lavrov, 'Rusya nükleer silah kullanacak mı?' sorusunu cevapladı: Bu Batı'nın aklından geçen bir şey Bakan Lavrov, 'Rusya nükleer silah kullanacak mı?' sorusunu cevapladı: Bu Batı'nın aklından geçen bir şey Putin'in yakın çevresi: Rusya Ukrayna'yı işgal ederken, savaşı kimler yönetiyor? Putin'in yakın çevresi: Rusya Ukrayna'yı işgal ederken, savaşı kimler yönetiyor?

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Son Dakika Dünya Putin'in yanından ayırmadığı çantanın sırrı ne? Rusya Devlet Başkanı nükleer silah kullanma kararını anında iletilebiliyor - Son Dakika


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