Putin'in yanından ayırmadığı çantanın sırrı ne? Rusya Devlet Başkanı nükleer silah kullanma kararını anında iletilebiliyor - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta sonu orduya nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirme talimatı vermesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin nükleer savaşa yol açabileceğine dair endişeleri artırdı.

HER ŞEY O ÇANTASININ İÇİNDE

"Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılığa İlişkin Devlet Politikasının Temel İlkeleri" adlı 2020 tarihli bir belgede, nükleer silah kullanma kararını Rusya Devlet Başkanı'nın alabildiği belirtiliyor. 'Şeget' adlı küçük bir evrak çantası, devlet başkanının her zaman yanında tutuluyor.

Bu çanta, başkanı Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin komuta ve kontrol ağına bağlıyor. Bu küçük çantada silahların fırlatılmasını sağlayacak bir düğme yok. Ama Şeget sayesinde alınan kararlar ya da emirler Genelkurmay'a iletiliyor.

NÜKLEER FÜZELERİ DOĞRUDAN FIRLATABİLİRLER

Rus Devlet Başkanı'nın bu yönde aldığı karar fırlatma kodlarına erişimi bulunan Genelkurmay Başkanlığı'na iletiliyor. Bu noktada nükleer başlıklı füzelerin fırlatılması için komutanların önünde iki seçenek bulunuyor. İlk olarak yetkilendirme kodları, daha sonra fırlatma prosedürleri komutanlara doğrudan gönderebiliyor. Bu seçeneğin gerçekleşememesi ihtimaline karşı bir de yedek plan düşünülmüş. 'Perimetr' adlı bu 'B Planı', Genelkurmay Başkanlığı'nın tüm acil komuta noktalarını atlamasına ve füzeleri doğrudan fırlatmasına olanak tanıyor.

O ÇANTA AÇILIRSA 3. DÜNYA SAVAŞI BAŞLAR

Nükleer silah için Putin'in 'şeget'i açması, 3. Dünya savaşının başlaması demek olur. Böylesi bir nükleer savaş ise dünyanın sonu demek. Putin'in verdiği son emirler nükleer kartını çektiği şeklinde yorumlandı. Putin'in ülkenin nükleer güçlerinin yüksek alarma geçirilmesi gerektiği yönündeki açıklamasından bir gün sonra Rus Savunma Bakanlığı, nükleer füze kuvvetlerinin "gelişmiş" savaş duruma getirildiğini duyurdu. "Gelişmiş" veya "özel muharebe görevi" ifadesinin Rusya'nın nükleer doktrininde yer almaması nedeniyle bu terimin tam olarak neyi kastettiği bilinmiyor. Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırmacı olan Pavel Podvig, Twitter'da, emrin Rusya'nın nükleer komuta ve kontrol sistemini harekete geçirmiş ve esasen herhangi bir nihai fırlatma emri için iletişim kanallarını açmış olabileceğini söyledi.

RUSYA'NIN KAÇ TANE NÜKLEER SİLAHI VAR?

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu, Rusya'nın diğer tüm ülkelerden daha fazla 5 bin 977 nükleer savaş başlığına sahip olduğunu tahmin ediyor. Bunlardan bin 588'i konuşlandırılmış ve kullanıma hazır halde tutuluyor.Füzeler karadan, denizaltılardan ve uçaklardan ateşlenebiliyor. Vladimir Putin, Ukrayna'ya asker göndermeden kısa bir süre önce, 19 Şubat'ta Rusya'nın nükleer kuvvetlerinin koordineli bir testini yönetti.