Putin, NATO ülkelerini açık açık tehdit etti: Ukrayna\'ya asker gönderirseniz nükleer silahları kullanırım

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının ardından Rusya'nın batı sınırındaki birliklerini güçlendireceğini açıkladı. Putin ayrıca NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeleri halinde nükleer silahları kullanacağı tehdidinde bulundu.

"RUSYA'YI İŞGAL ETMEYE ÇALIŞANLAR SERT SONUÇLARLA KARŞILAŞIR"

Rusya lideri Putin, Rus parlamentosuna hitaben yaptığı yıllık konuşmasında, Rusya'nın artık düşman topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlara sahip olduğunu ve Rusya'yı işgal etmeye çalışan herkesin İkinci Dünya Savaşı'ndakinden daha sert sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.

"UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERİRSENİZ NÜKLEER SİLAHLARI KULLANIRIM"

Rusya'nın Zircon hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemlerini kullandığını ve Ukrayna'da askeri avantaja sahip olduğunu ifade eden Putin, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeleri hâlinde nükleer çatışmanın çıkabileceğini belirtti.

MACRON'UN AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa'daki devletlerin Ukrayna'ya kara birlikleri göndermesine açık kapı bırakan açıklamasına birçok Avrupa ülkesi tepki göstermişti. Macron, bu konuda bir fikir birliğine varılmamış olduğunu ifade etse de bazı ülkelerin kendi birliklerini Ukrayna'ya göndermeye hazır olduklarını söylemişti. Açıklamanın ardından, başta Almanya ve Polonya olmak üzere birçok Avrupa ülkesi Ukrayna'ya birlik göndermeyi planlamadığını açıklamıştı.

"ABD İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Putin, Rusya'nın stratejik istikrar konusunda ABD ile diyaloğa hazır olduğunu söyledi fakat Rusya'yı müzakereye zorlama yönündeki her türlü girişimi reddetti. Putin ayrıca Rusya'nın Arap devletleri ve Güney Amerika devletleriyle ilişkilerini güçlendirmesinin önemli olduğunu belirtti.