Rusya'da savaş karşıtı tepkiler: Gazeteciler imza topluyor, halk barış için sokaklarda - Son Dakika
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Rusya'da savaş karşıtı tepkiler: Gazeteciler imza topluyor, halk barış için sokaklarda

24.02.2022 21:57

Muhalif Rus gazetesi Novaya, Ukrayna operasyonunun başlaması sonrası savaş karşıtı bildiri yayımladı. Nobel Barış Ödülü sahibi yayın yönetmeni Muratov, "Kederle birlikte bir de utanç içindeyiz" dedi. Savaş karşıtı gösteriler 44 kentte binlerce insanı sokağa çıkarırken, 900'den fazla insanın gözaltına alındığı söyleniyor.

Rusya'nın yıllardır antidemokratik baskılara ve yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle tanınan muhalif yayın organı Novaya Gazete, savaş karşıtı bir bildiri yayımladı. Novaya Gazete'nin 8 Ekim 2021'de Nobel Ödülü alan Genel Yayın Yönetmeni Dmitriy Muratov, yazılı ve görüntülü olarak bir açıklama yaptı.

''KEDERLE BİRLİKTE, UTANÇ İÇİNDEYİZ''

Muratov açıklamasında, '' "Bugün hepimiz erken saatlerde yazı işlerinde toplandık. Keder içindeyiz. Ülkemiz, Başkan Putin'in emriyle Ukrayna ile savaş başlattı. Ve bu savaşı durduracak hiç kimse yok. Bundan dolayı, kederle birlikte bir de utanç içindeyiz. Başkomutan elindeki 'nükleer düğme'yi, pahalı bir arabanın anahtarlığı gibi çevirip duruyor. Acaba bir sonraki adım nükleer bir salvo mu olacak? Doğrusu ben Vladimir Putin'in misilleme silahıyla ilgili sözlerini başka türlü yorumlayamıyorum. Novaya Gazeta'nın bu sayısını iki dilde basacağız: Ukraynaca ve Rusça. Çünkü biz ne Ukrayna'yı düşman, ne de Ukrayna dilini düşmanın dili olarak görüyoruz. Ve bu yaklaşımları hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Son olarak şunu belirtelim, gezegenimizdeki hayatı yalnızca küresel bir savaş karşıtı hareketi kurtarabilir." ifadelerine yer verdi.

Rusya'da savaş karşıtı tepkiler: Gazeteciler imza topluyor, halk barış için sokaklarda

RUS GAZETECİLER SAVAŞ KARŞITI BİR İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Ayrıca ünlü Rus gazeteci Elena Chernenko tarafından savaş karşıtı birimza kampanyası başlatıldı. En az 100 gazetecinin imza attığı bildiride, Rus işgaline karşı çıkıldı.İmzacılar arasında RBC, Novaya Gazeta, Dozhd, Ekho Moskvy, Snob ve The Bell gibi kuruluşların çalışanları ile devlet medyası TASS ve RT yer alıyor.

Rusya'da savaş karşıtı tepkiler: Gazeteciler imza topluyor, halk barış için sokaklarda

İmza metninde "Biz, Rus medyasının muhabirleri ve Rusya'nın dış politikası hakkında yazılar yazan uzmanlar, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'da başlattığı askeri operasyonu kınıyoruz. Savaş hiçbir zaman çatışmaları çözmenin bir yöntemi olmadı ve olmayacak ve bunun için hiçbir gerekçe yok." ifadelerine yer verildi.

150'den fazla Rus bilim insanı ve gazeteci, Ukrayna'daki "haksız ve açıkçası anlamsız" Rus askeri harekâtına karşı açık bir mektup imzaladı.

''BİR KATİL İÇİN ÇALIŞMAM MÜMKÜN DEĞİL''

Ünlü Rus yazar Sergei Lebedev, saldırıya tepki koyanlardan biriydi. Lebedev "Ukraynalılardan bizi affetmelerini istemek için çok erken. Bu savaşı başlatan suçlular cezalandırıldıktan sonra af dileyeceğiz, tabii eğer cezalandırılırlarsa." dedi. Meyerhold Tiyatro Merkezi müdürü Yelena Kovalskaya, Perşembe günü devlet tiyatrosundan istifa ettiğini açıklayarak, "Bir katil için çalışıp ondan maaş almam mümkün değil dedi.

SAVAŞ KARŞITI GÖSTERİLER BAŞLADI

Rusya'nın 44 kentinde binlerce insan sokakta ve 900'den fazla insanın gözaltına alındığı söyleniyor

İşte gösterilerden görüntüler;

Rusya'da savaş karşıtı tepkiler: Gazeteciler imza topluyor, halk barış için sokaklarda
Rusya'da savaş karşıtı tepkiler: Gazeteciler imza topluyor, halk barış için sokaklarda
Rusya'da savaş karşıtı tepkiler: Gazeteciler imza topluyor, halk barış için sokaklarda
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