Herkes merak ediyor! Putin'in aşçısıyken isyancıların başı olan Wagner lideri Prigojin kimdir?

Rus paramiliter örgütü olarak tanınan Wagner grubu, dün akşamdan beri Rusya hükümetine isyan başlatarak dünyanın gündemini sarstı. Sıcak çatışmaların başladığı ülkede neler olacağı merakla takip edilirken, Rus lider Putin'e bile rest çeken Wagner lideri Prigojin'in hayatı merak konusu oldu. İşte Putin'in bir dönem özel aşçısı olan, daha sonra Wagner'in lideri olduğu ortaya çıkan Prigojin'le ilgili tüm detaylar.

PUTİN'İN AŞÇISI OLARAK TANINDI

Rusya ordusunun resmi olarak faaliyet gösteremediği alanlarda faaliyet gösteren Wagner'in sayıları net olarak bilinmese de 5 bin kişiden oluştuğu tahmin ediliyor. Putin'in aşçısı lakabıyla tanınan Yevgeni Prigojin ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi Sen Petersburg doğumlu. Putin'e yakınlığı ile bilinen, restoranları ve catering işletmeleri olan Prigojin; Putin'in önemli akşam yemeklerine ev sahipliği yapması nedeniyle "Putin'in Şefi" olarak biliniyordu.

HAPİSHANE YILLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Prigojin'in gençlik yıllarında biyografisinde en çok dikkat çeken nokta hapishane yılları oldu. 1979'da henüz 18 yaşındayken hırsızlık suçlamasından hüküm giydi. 2,5 yıllık hapis cezasının infazı ertelendi. Prigojin, 2 yıl sonra bu kez yine hırsızlık ve soygun suçlamalarından 13 yıl hapse mahkum edildi. 9 yıl demir parmaklıklarının arkasında kaldı.

SANDİVİÇ SATARAK BAŞLADI, ZİNCİR RESTORAN SAHİBİ OLDU

Cezaevinden çıktıktan sonra Sen Petersburg'da sosisli sandviç satmaya başladı. Bu iş için zincir stantlar açtı, birkaç yıl sonraysa kentte lüks restoranların sahibi haline geldi. Bu restoranları sayesinde Rusya'nın zengin ve elit kesimiyle tanıştı. Neva nehrinde bir tekneyi de lüks bir restorana dönüştürdü. Bu restoran Vladimir Putin'in en sevdiği mekanlardan biri haline geldi. Öyle ki Putin, Devlet Başkanı olduğunda yabancı konuklarını buraya yemeğe getirmeye başladı.

WAGNER'LE DÜNYANIN HER NOKTASINDA SAVAŞTI

2014'teyse Prigojin'in sadece yemek işleriyle uğraşmadığı ve sıradan bir işadamı olmadığı ortaya çıktı. Ukrayna'nın Rusya'yı ilk işgalinde Prigojin'e bağlı paralı askerlerin Donbas'ta Ukrayna güçleriyle savaştıkları konuşulmaya başlandı. Bu paralı asker grubunun ismi Wagner'di. Prigojin grubu kurarken Nazi Almanyası'ndan esinlenmişti. Wagner, Kremlin'in hedeflerini yerine getiren bir güce dönüştü. Sadece Ukrayna'da değil Afrika genelinde de etkiliydi. Suriye'de Beşşar Esad rejimini desteklerken Mali'de Fransa'nın etkisini azaltmak için faaliyetler yürüttü.

ABD SEÇİMLERİNE KARIŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Prigojin, 2016'da ABD'deki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalede ettiği yönündeki iddiaların da kilit isimdi. Rusya, Hillary Clinton'ın kampanyasına zarar vermek, Donald Trump'ın popülerliğini arttırmak ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi ve sosyal anlaşmazlığı kışkırtmak amacıyla internette ve sosyal medyada komplo teorileri yaymakla suçlandı. bu işin merkezi Saint Petersburg'da olan internet arama ajansı tarafından yürütüldüğü konuşuldu. Prigojin daha sonra bu ajansı kurduğunu ve geliştirdiğini kabul etti. Seçimlere müdahale iddiaları nedeniyle ABD tarafından ambargo listesine alındı.

UKRAYNA SAVAŞIYLA ADINI HERKES DUYDU

Yevgeni Prigojin'in fazla ön plana çıkmama gayreti Rusya'nın 2022 Şubat'ın da Ukrayna'yı işgaliyle değişti. Prigojin, Wagner'in Ukrayna savaşında oynadığı rolle birlikte sık sık açıklamalar yapar hale geldi. Hatta her açıklamasıyla dünyanın gündemine oturmaya başladı. Bir süre sonra bu açıklamalardan Prigojin'in Rus ordusuyla arasının gergin olduğu da gün yüzüne çıktı. Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u Wagner grubuna yeterince mühimmat sağlamamakla suçladı. Bu gerilim giderek tırmandı.