Rusya savaşın sona ermesi için şartını açıkladı - Son Dakika
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Dünya

Rusya savaşın sona ermesi için şartını açıkladı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu güvenliğimiz için ciddi tehdit oluşturuyor. Bu tüm Avrupa için feci sonuçlara yol açabilir" dedi. Zaharova, savaşın sona ermesi için Ukrayna krizinin temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

18.02.2025 16:32  Güncelleme: 16:52
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi

"ÇATIŞMALAR YENİDEN BAŞLAYABİLİR"

Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Zaharova, "Bu nedenle tamamen ortadan kaldırılmadan, meselenin uzun vadeli çözümü mümkün değil. Aksi taktirde çatışmalar yeniden başlayabilir. Bu bizim için kabul edilemez." diye konuştu. Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yaklaşımı dikkate aldığını belirterek, "Sonucun ne olacağını zaman gösterecek. Ukrayna krizi ve uluslararası meseleler dahil ikili ilişkilerde biriken çok sayıda sorun var. Trump yönetiminin bu sorunları istişare etmeye hazır olduğunu görüyoruz." dedi.

"AVRUPA İÇİN FECİ SONUÇLARA YOL AÇABİLİR"

Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği bizim için kabul edilemez. Bu güvenliğimiz için ciddi tehdit oluşturuyor. Bu tüm Avrupa için feci sonuçlara yol açabilir. Bununla birlikte, Kiev'in şu anda NATO'ya kabul edilmesinden vazgeçmek yeterli değil." ifadelerini kullandı. Zaharova, Ukrayna'nın anayasa gereği tarafsız olması, herhangi bir ittifaka katılmaması ve nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurguladı.

Rusya'dan Avrupa'ya açık tehdit: Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği feci sonuçlara yol açabilir

"BRÜKSEL, MESELENİN ASKERİ ÇÖZÜMÜNE ODAKLI KALIYOR"

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasını istemediğini savunan Zaharova, "Rusya'ya karşı olan Avrupalı seçkinler, zincirden kopmuş gibi istişarelerde Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözülmesine yönelik muhtemel çerçeveyi reddediyor, nefret ve öfke dolu hareket ediyorlar. Anlaşılan Brüksel, meselenin askeri çözümüne odaklı kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"AVRUPALI ÜLKELERİN KİEV'E DESTEK VERMESİ SONUÇSUZ KALMAYACAK"

Sözcü Zaharova, Avrupalı ülkelerin Kiev'e destek vermesinin sonuçsuz kalmayacağını vurguladı. Batılı ülkelerin de Rusya ve ABD arasındaki müzakereleri olumsuz karşıladığına işaret eden Zaharova, "Batı'nın Rus-Amerikan temaslarına gergin, hatta panik halde tepki verdiğini görüyoruz." ifadesini kullandı. Çin ve diğer ülkelerin, Ukrayna'daki durumun çözümüne ilişkin şu ana kadar yaptıkları tekliflere değer verdiklerini belirten Zaharova, bunun "sorumluluk" göstergesi olduğunu dile getirdi.

Rusya'dan Avrupa'ya açık tehdit: Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği feci sonuçlara yol açabilir

ZELENSKİY DE TÜRKİYE'DE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere eşi Olena Zelenska ile birlikte Ankara'ya geldi. Anıtkabir'i ziyaret eden Zelenskiy, Erdoğan ile Beştepe'de bir araya geldi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ele alınacak.

"PUTİN, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Öte yandan görüşme sürerken Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Putin'in gerekirse Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Peskov açıklamasında "Putin, gerekirse Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu ancak Zelenski'nin meşruiyetinin sorgulanabilir olduğu gerçeği göz önüne alındığında, sağlanabilecek anlaşmaların hukuk açısından geçerliliğinin sorgulanacağını söyledi." ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, ABD ve Rus heyetlerinin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta görüşmeye başladıklarına dikkati çekerek, "Şimdilik bu konuda anlayış yok. Bugünkü müzakerelerin sonucunda bir şeyler çıkabilir." ifadesini kullandı.

Rusya savaşın sona ermesi için şartını açıkladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Rusya savaşın sona ermesi için şartını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    hava Gazının karşılığı rusyadır dünyanın en büyük kolpacıları iran ve rusyadır ukrayna elini kolunu sallayarak hem ab ye hemde natoya girecek 8 39 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    amerikayı da yapan avrupa, rusyayı da yapan avrupa. hepsini yapan (Anadolu). bakalım son kararı ne diyecek Anadolu. 9 14 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Yürrü be Putin kim tutar seni 13 3 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Vanayı kapatuver dayıcım donsunlar. 10 2 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    zelenski mecbur kabul edecek 0 1 Yanıtla
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