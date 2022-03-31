Rusya Devlet Başkanı Putin uyarıda bulundu: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak - Son Dakika

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 35. gününde de tüm şiddetiyle sürerken, Batı dünyası başta olmak üzere pek çok ülkenin ve şirketlerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar devam ediyor. Söz konusu yaptırımlara karşılık olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı yeni kararnameyi duyurdu.

PUTİN'DEN DOĞAL GAZ RESTİ

Rus gazı ithalatçılarının 1 Nisan'dan itibaren Rus bankalarında ruble hesabı açıp buradan ödeme yapmak zorunda olduğunun altını çizen Putin,"Doğal gaz ödemeleri ruble ile yapılmadığı takdirde bu ülkelerin kontratları askıya alınacak. Rusya'nın büyümesini engellemeyi amaçlayan yaptırımlar önceden hazırlanmıştı. Batılı ülkeler, yaptırımlar için yeni bahaneler üretmeyi sürdürecekler." dedi.

GIDA KRİZİNİ GÖÇ DALGASI İZLER

Öte yandan olası bir gıda krizinin en başta Batı'yı etkileyeceğini belirten Putin, "Gıda krizini, her şeyden önce Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere başka bir göç dalgası izleyecektir" ifadelerini kullandı.

KARARIN SİNYALİNİ DAHA ÖNCE VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarında Putin, bu kararın sinyalini vererek "Merkez Bankası ile hükümete, operasyonların ruble cinsinden yapılmasını sağlayacak formül hazırlamaları için 1 hafta süre verdim." ifadelerini kullanmıştı.

KARAR SONRASI FİYATLAR ARTTI

Rusya'nın gaz ödemeleri için Rus bankalarında ruble hesabı açma zorunluluğu getirmesinin ardından Avrupa'da doğal gaz fiyatı 1000 metreküp başına 1450 dolara çıktı.