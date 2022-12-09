Türkiye ve Rusya heyetleri buluşuyor! Doğalgaz pazarlığı masaya yatırılacak - Son Dakika
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Türkiye ve Rusya heyetleri buluşuyor! Doğalgaz pazarlığı masaya yatırılacak

09.12.2022 14:52

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, İstanbul'a geldi. Verşinin, bugün Türkiye heyeti ile görüşecek. Yapılacak görüşmede Türkiye'nin Rus gazı ithalatında yüzde 25'in üzerinde indirim isteyeceği belirtildi.

Bloomberg'e konuşan Türk yetkililer, Rus heyeti ile bugün bir araya gelineceğini ve Türkiye'nin Ankara'da bir Rus delegasyonuna ev sahipliği yapacağını, Rusya'dan ithal edilen doğalgazın fiyatında yüzde 25'in üzerinde indirim isteneceğini söyledi.

İSTİŞARELER BAŞLADI

Haberde muhtemel bir anlaşmanın Avrupa'nın bir enerji darboğazı yaşadığı dönemde fayda sağlayacağı ifade edildi. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki istişareler, Verşinin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler arasında bugün başladı ve cuma günü de devam edecek.

TAHIL KORİDORU MESELESİ DE ELE ALINACAK

İstanbul'da yapılacak toplantı kapsamında Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor. Türkiye 2021 yılında toplam 69 milyar metreküp doğalgaz ithalatının yaklaşık yarısını Rusya'dan tedarik etti.

YENİ BİR GAZ MERKEZİ İÇİN GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Bunun yanı sıra Rusya da, Avrupa'nın yaptırımları sonrasında gazını satabileceği pazarlar arıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de yeni bir gaz merkezi kurulması önerisine sıcak baktığını açıklamıştı. Bu merkezin Avrupa'ya enerji ürünü taşımak için kullanılabileceği söylenmişti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye ve Rusya heyetleri buluşuyor! Doğalgaz pazarlığı masaya yatırılacak - Son Dakika


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