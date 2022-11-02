Rusya lideri Putin'den tahıl anlaşmasına geri dönüş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki şart! - Son Dakika
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Rusya lideri Putin'den tahıl anlaşmasına geri dönüş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki şart!

02.11.2022 10:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Erdoğan'a anlaşmaya geri dönüş için şartlarını iletti. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Putin, Erdoğan'a Kiev'den İstanbul Anlaşması'na sıkı bir şekilde uyulacağına dair gerçek sözler istedi ve özellikle insani yardım koridorlarının askeri amaçlarla kullanılmamasının sözünün verilmesini istedi" denildi.

29 Ekim'de Rusya'dan yapılan açıklamada Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya aldığı açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından anlaşmaya geri dönülmesi için girişimlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

PUTİN ŞARTLARINI SIRALADI

Moskova yönetimi bu görüşmenin detaylarını paylaştı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın anlaşmaya geri dönmek için bazı şartları olduğu ve "garantiler" istediği belirtildi. Putin'in Erdoğan'a, "Moskova anlaşmaya sadece Kiev'den gerçek garantilerin sağlanması durumunda dönmeyi düşünebilir" dediği belirtildi.

ERDOĞAN'DAN SÖZ İSTEDİ

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Putin, Erdoğan'a Kiev'den İstanbul Anlaşması'na sıkı bir şekilde uyulacağına dair gerçek sözler istedi ve özellikle insani yardım koridorlarının askeri amaçlarla kullanılmamasının sözünün verilmesini istedi" denildi. Kremlin ayrıca, anlaşmaya sadece Kırım'a düzenlenen dron saldırısı ile ilgili bir soruşturmanın tamamlanmasından sonra dönülebileceğini duyurdu.

"ANLAŞMANIN İKİNCİ KISMI YERİNE GETİRİLMEDİ"

Putin'in telefon görüşmesinde ayrıca Erdoğan'a anlaşmanın ikinci kısmı olan Rus tarım ürünleri ve gübrelerin dünya pazarlarına gönderilmesinin gerçekleşmediğini de hatırlattığı ve bundan dolayı rahatsızlığını belirttiği de açıklandı. Bu ürünler Batı'nın yaptırımlarına maruz kalmasa da Rus üreticiler daha önce kullandıkları Baltık Denizi limanlarını kullanamadıkları için ürünlerini dağıtamamaktan şikayetçi.

TAHIL ANLAŞMASI NEDİR?

Rusya ile Ukrayna arasındaki tahıl anlaşması Temmuz ayında Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla imzalanmıştı. 19 Kasım'da sona ermesi planlanan anlaşmada tahılların güvenli bir şekilde nakliyesi sağlanmıştı. Bu anlaşma kapsamında 25 milyon tahılın dünya pazarına girmesi hedefleniyordu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya lideri Putin'den tahıl anlaşmasına geri dönüş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki şart! - Son Dakika


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