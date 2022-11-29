Ukrayna askerlerinden YPG'lilere skandal destek

Rusya'yla savaş halinde olan Ukrayna askerleri, skandal bir harekete imza attı. Rusya'ya karşı savaşlarında en önemli teçhizatları Türkiye'den gelen Ukrayna askerleri, nankörlüğün en büyük örneğini sergiledi. Ukrayna askerleri Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlere destek mesajı gönderdi.

UKRAYNA ASKERLERİNDEN YPG'Lİ TERÖRİSTLERE DESTEK MESAJI

Ukrayna saflarında savaşan, Ukraynalı ve uluslararası anarşist örgütlerin oluşturduğu "Ukrayna Direniş Komitesi" adlı örgüt, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Pençe Kılıç Harekatı'yla ağır darbe vurduğu Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlere destek mesajı gönderdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE BAYRAĞIYLA POZ VERDİLER

Eskiden terör örgütü YPG bünyesinde bulunan Amerikalı, Batılı ve Ukraynalı paralı askerlerden oluşan Ukrayna Direniş Komitesi, Rusça yayın yapan Telegram kanalı üzerinden fotoğraf paylaştı. İki askerin elinde tuttuğu pankartta, "Halklara güç - imparatorluklara ölüm. Biji berxwedana Rojava (Yaşasın Rojava direnişi)" yazdığı görüldü. Fotoğrafta, Ukrayna üniformalı iki asker, söz konusu mesajın yazılı olduğu ve sözde örgüt bayrağı çizili olan bir mukavva parçası tutarak poz verdi.

EN ÖNEMLİ EKİPMANLAR TÜRKİYE'DEN GİDİYOR

Türkiye yerine terör örgütü YPG/PKK'ya destek mesajı yayınlayarak safını belli eden Ukrayna askerlerinin birçok önemli harekatta kullandığı ve hedef işaretlemede başrol oynayan Bayraktar TB-2 SİHA'ları, Türk üretimi. Şarapnelden mermiden koruyan, Ukrayna ordusunun kullandığı balistik yelekler ve omuzluklar "Made in Türkiye" damgası taşıyor.

ASELSANDAN KRİPTOLU TELSİZ

Rusya'nın şifresini kıramadığı kriptolu telsizler ve iletişim araçlarını da ASELSAN üretirken, Türk yapımı 42 kilogram harp başlığına sahip çok namlulu roketatar mühimmatları (TRLG-230 füzesi) Ukrayna ordusu kullanıyor. Söz konusu akıllı mühimmatlar, 70 kilometreye kadar ateşlenebiliyor ve hedefe doğrudan isabet edebiliyor.

TÜRK ÜRETİMİ KİRPİ, HARKOV'UN ALINMASINDA BÜYÜK ROL OYNAMIŞTI

Öte yandan, Ukrayna ordusunun Rusya'nın kontrolündeki Harkov'u geri aldığı karşı taarruz harekatında, Türk üretimi Kirpi zırhlı araçları önemli rol oynadı. Kirpi mayın ve tanksavar füzesine rağmen içindeki personeli hayatta tutabiliyor. Batı tipi araçlara göre üstün bir koruma kabiliyeti gösteren Kirpi, Ukrayna ordusunun adeta "belkemiği" oldu.

UKRAYNA DONANMASINA MİLGEM KORVETLERİ EKLENECEK

Ayrıca Ukrayna'nın Rusya tarafından imha edilen donanmasına savaştan sonra Türk üretimi MİLGEM korvetleri eklenecek.